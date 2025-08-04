Найбільший нафтопереробник Індії купив сировину в США замість РФ – Reuters

Reuters наголошує, що Індія, третій за величиною імпортер нафти в світі, є найбільшим покупцем російської нафти, що транспортується морем

Провідна нафтова компанія Індії Indian Oil Corporation (IOC) придбала 7 млн барелів нафти зі США, Канади та Близького Сходу через тендер. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Reuters.

Велика купівля нафти IOC на спотовому ринку відбулася після відкриття арбітражного вікна для американської нафти в Азії і в той час, як індійські державні нафтопереробні заводи призупинили купівлю російської нафти через зменшення знижок. Президент США Дональд Трамп попередив країни не купувати нафту у Москви, яка перебуває під санкціями.

За даними джерел, IOC закупила 4,5 млн барелів американської нафти, 500 тис. барелів канадської нафти Western Canadian Select (WCS) і 2 млн барелів нафти Das, видобутої в Абу-Дабі. Такі більші, ніж зазвичай, закупівлі частково спрямовані на заміщення російської нафти.

Reuters наголошує, що Індія, третій за величиною імпортер нафти в світі, є найбільшим покупцем російської нафти, що транспортується морем.

Як повідомлялося, незважаючи на погрози санкцій з боку адміністрації президента США Дональда Трампа, Індія продовжить імпорт російської сирої нафти. Минулого тижня Трамп попередив про можливі додаткові тарифи на індійський імпорт, якщо Нью-Делі не припинить купувати російську нафту. Проте джерела видання в Індії підтвердили, що офіційних вказівок скорочувати постачання не надходило, а політика щодо Росії не змінилася.

До слова, заступник керівника апарату президента США Стівен Міллер звинуватив Індію у сприянні фінансуванню війни Росії проти України через активні закупівлі російської нафти. Зазначається, що його заява стала однією з найжорсткіших щодо Індії серед усіх заяв з боку американської адміністрації.