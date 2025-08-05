Трамп додав золота до інтер'єру свого офісу у Білому домі

Президент США Дональд Трамп і прем'єр-міністр Канади Марк Карні в Овальному кабінеті, де стало більше прикрас

Трамп суттєво змінив Овальний кабінет, і зараз він виглядає зовсім не так, як за часів Байдена

Президент США Дональд Трамп додав золота в обробку стелі свого кабінету у Білому домі. Як пише «Главком» про це повідомляє Business Insider.

«Кожен президент США, входячи до Білого дому, робить новий вибір дизайну інтер'єру, часто відображаючи свої особисті смаки чи політичні погляди. Протягом свого другого терміну президент Дональд Трамп втілив свою любов до максималізму та золотих меблів в Овальному кабінеті», зазначають журналісти.

Під час президентства Байдена стеля Овального кабінету не мала жодних додаткових прикрас. Трамп же уже додав золоте оздоблення до карниза на стелі.

«Трамп займається деякими поліпшеннями в Овальному кабінеті, включаючи додавання золота на стелі», – повідомив телеканал NBC з посиланням на неназваного представника адміністрації. Як зазначається, зараз у кабінеті американського лідера ведуться щорічні планові ремонтні роботи, очікується, що вони будуть завершені протягом двох тижнів.

За Трампа у Білому домі стало більше золотих елементів

Нагадаємо, що раніше американський лідер змінив картини на стінах кабінетів у Білому домі, додав нові предмети інтер'єру. «Зокрема Трамп замінив портрет Рузвельта на портрет Джорджа Вашингтона та розмістив на камінній полиці історичні золоті урни та кошики з колекції Білого дому», – йдеться у статті.

Дійсно, золоте оздоблення – предмет особливої гордості президента США, на нього він звертає увагу на багатьох пресконференціях. Проте є іще декілька знакових змін які відбулись за президента Трампа.

«Темно-синій килим часів Байдена для Овального кабінету у центрі якого зображена президентська печатка теж зник. Після повернення до Білого дому Трамп замінив його світлішим килимом, яким користувався президент Рональд Рейган», йдеться у статті.

Раніше килим у Овальному кабінеті був синім, а тепер бежевий Official White House Photo

У Байдена в Овальному кабінеті було лише два прапори, Трамп додав прапори різних видів збройних сил США. В Овальному кабінеті Трампа вивішені прапори армії, морської піхоти та військово-морських сил.

Також адміністрація Трампа ухвалила рішення збудувати в Білому домі бальну залу вартістю $200 млн. Будівництво розпочнеться у вересні цього року та має бути завершене до закінчення президентського терміну Трампа.

Задумана першим президентом США Джорджем Вашингтоном офіційна резиденція – Білий дім – почала будуватися у 1792 році за проєктом архітектора Джеймса Хобена. Вашингтон сам обрав місце для будівлі, будівництво якої було завершено 1 листопада 1800 року. Того ж дня у нього вселився другий президент США Джон Адамс. Будівлю було реконструйовано у 1815-1817 роках після пожежі у 1814 році.