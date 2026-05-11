Війна в Ірані несподівано збагатила нафтових гігантів Європи

glavcom.ua
Єгор Голівець
Нафтові ринки різко похитнулися через Іран, а Shell і BP отримали нові прибутки
Три найбільші європейські нафтові компанії заробили мільярди доларів на тлі потрясінь на світових енергетичних ринках через війну в Ірані. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на видання Financial Times.

За оцінками аналітиків, торговельні підрозділи Shell, BP та TotalEnergies у першому кварталі 2026 року отримали додатково від $3,3 до $4,75 млрд порівняно з останнім кварталом 2025 року.

У FT зазначають, що це становить від 48% до 69% приросту загального прибутку компаній за цей період. Найбільше, за оцінками аналітиків, заробила BP.

За даними видання, торговельний підрозділ компанії міг отримати додаткові $1,75 млрд прибутку лише за перший квартал 2026 року. Водночас один із аналітиків оцінив додатковий прибуток BP на рівні близько $800 млн.

Shell, згідно із середніми оцінками п’яти аналітиків, отримала додатково близько $1,6 млрд, а TotalEnergies – приблизно 800 млн доларів.

Financial Times зазначає, що трейдери BP отримали найбільшу вигоду від різкої волатильності на ринку нафти після початку війни в Ірані.

Компанія управляє однією з найбільших у світі систем торгівлі нафтою, де працюють понад дві тисячі людей у Лондоні, Сінгапурі та Х’юстоні.

BP щороку торгує більш ніж чотирма мільярдами барелів сирої нафти, що у кілька разів перевищує обсяги її власного видобутку. Крім того, компанія контролює понад 300 танкерів, які перевозять нафту та паливо по всьому світу.

Нагадаємо, раніше Reuters повідомляло, що невідомий трейдер здійснював масштабні ставки на падіння цін на нафту безпосередньо перед резонансними заявами президента США Дональда Трампа щодо Ірану. Загальний обсяг таких операцій сягнув $7 млрд, а частина угод відбувалася за лічені хвилини до політичних заяв, після яких світові ціни на нафту різко падали.

