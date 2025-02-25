Придністров’я різко підвищує тарифи для населення після енергетичної кризи

У окупованому Росією регіоні Молдови після припинення транзиту територією України російського газу стався енергетичний колапс

Тарифи на газ зростуть удвічі, на опалення – в 1,8 раза, а електроенергію – в 1,5 раза

Влада невизнаного Придністров’я з 1 березня 2025 року підвищує тарифи на газ, тепло, водопостачання та електроенергію для населення. Вони зростуть майже удвічі. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на NewsMaker.

У результаті тарифи на газ зростуть удвічі, на опалення – в 1,8 раза, а електроенергію – в 1,5 раза.

Як зазначає уряд окупованого Росією регіону Молдови, коригування тарифів обумовлено зміною «механізму розрахунку економічно обґрунтованої ціни на природний газ».

Тепер на вартість газової складової, яка враховується під час розрахунку тарифів, безпосередньо впливають витрати Придністров'я на закупівлю і транспортування блакитного палива.

Раніше вартість газової складової становила для низки споживачів 1 руб. за тисячу кубометрів. Однак тепер вона становитиме 1 156,65 руб. за тисячу кубометрів.

Нагадаємо, Придністров’я отримує газ за рахунок російського кредиту. Як повідомлялося, Придністров'я отримало перші поставки природного газу, які фінансує Європейський Союз. Це дозволило місцевій владі припинити відключення електроенергії та відновити опалення в умовах зимового періоду.

Влада невизнаного Придністров'я під тиском Москви відмовилась приймати запропоновану ЄС допомогу на 60 млн євро для подолання енергокризи.

До слова, ТОВ «Тираспольтрансгаз» і АТ «Молдовагаз» підписали контракт про позику 3 млн кубічних метрів природного газу для невизнаного Придністров'я. Поставки мають на меті підтримати функціональність газової системи Придністров'я.