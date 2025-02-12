У Канаді представлено паркан, що генерує електроенергію (фото)

Сонячна огорожа SolarRai від Mitrex доступна у непрозорому і напівпрозорому варіантах, які відрізняються за потужністю

Канадська компанія Mitrex запустила виробництво сонячних фотоелектричних огорож SolarRai. Про це пише портал pv magazine.

Огородження SolarRai доступні у двох варіантах: непрозорому і на 60% прозорому. Напівпрозора модель потужністю 105 Вт включає 20 двосторонніх монокристалічних сонячних елементів із зазором між елементами 50 мм. Непрозора модель має потужність 390 Вт і включає 72 елементи з зазором 2 мм.

Непрозора панель SolarRai фото: Mitrex

Обидві моделі сонячних парканів мають габарити 1219x996 мм і важать 38 кг. Загальна товщина становить 51 мм. Заявлена ефективність перетворення сонячної енергії – від 22,0% до 22,5%.

Напівпрозора огорожа SolarRai фото: Mitrex

Непрозору версію SolarRail можна персоналізувати за допомогою різних кольорів і оздоблень, як-от малюнок під дерево, а також візерунків, що імітують натуральний граніт, штукатурку, червону цеглу, сланець, вапняк і мармур.

Персоналізована огорожа SolaRail, що персоналізується фото: Mitrex

Огорожа, зокрема, підходить для встановлення на балконах і дахах. Максимальна напруга системи становить 1000 В, а гарантія на матеріал виробу становить 25 років. Компанія також обіцяє 80% від початкової продуктивності через 25 років експлуатації.

Огорожа SolarRai на балконах фото: Mitrex

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