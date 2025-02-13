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Глава Спілки виробників будматеріалів анонсував порожчання і назвав причину

Дарія Демяник
glavcom.ua
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Глава Спілки виробників будматеріалів анонсував порожчання і назвав причину
Підвищення вантажного тарифу «Укрзалізниці» це удар по нашій обороні – експерт
фото: glavcom.ua

Виробники будматеріалів розкритикували «Укрзалізницю» за підвищення вантажних тарифів

Підвищення тарифів на вантажі на 37%, яке ініціює «Укрзалізниця», призведе до здорожчання будівельних матеріалів, у тому числі тих, що використовуються для зведення захисних укріплень для наших військових. Отже, це удар не тільки по економіці та людях, але й по обороноздатності України. Про це заявив президент Всеукраїнської спілки виробників будівельних матеріалів Костянтин Салій.

«Зростання ціни на будматеріали складе приблизно 9-11%. Тож якщо «УЗ» підніме тарифи, ті, хто зможуть, перейдуть на легковий транспорт. Але ніхто не повезе автомобільним транспортом десятки тисяч «зубів дракона», які потрібні, наприклад, у Сумській області. Або матеріали, потрібні для будівництва захисних споруд. Тому по суті, підняття тарифів буде означати, що грошей, які держава виділила на оборонні споруди – недостатньо. І їх треба буде виділяти додатково, знімати з інших рядків бюджету, і зменшувати допомогу фронту якусь іншу», – підкреслив Салій.

Він також висловив впевненість, що «Укрзалізниця» має інші шляхи скорочення видатків для того, щоб забезпечити свою діяльність. Що ж стосується «нарощення прибутків», то головне завдання бізнесу зараз – вижити, а не заробити, і це стосується у тому числі державних монополій.

«Яка може бути норма прибутку під час війни? Всі інші виживають і жевріють, а вони собі хочуть підняти норму прибутку. Ну, то хай зменшать зарплати центральному апарату, виплати членам наглядової ради. Під час війни можна і відмовитися від своїх сотень тисяч, якщо дійсно є громадянська позиція. «Укрзалізниця» не створена наглядовою радою особисто, це не її приватна власність, а власність народу. Не можна зараз думати за прибутки – треба думати, щоб виживала і «УЗ», і український бізнес. А якщо компанія вважає, що вона монополіст і може просто здирати останні кошти з бізнесу, то це по суті робота на ворога», – резюмував Салій.

Нагадаємо, раніше експерти та бізнес-асоціації звинуватили «Укрзалізницю» у бажанні використати монопольне становище та підвищити тариф на вантажні перевезення на 37%. Як заявили в Американській торгівельній палаті (ACC), крім тарифів, «УЗ» збирається збільшити вартість робіт і послуг, які пов’язані із перевезеннями, а також ставки плати за користування вагонами та контейнерами.

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод «АрселорМіттал Кривий Ріг» попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.

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Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес держава перевезення Україна

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