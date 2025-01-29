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Тирасполь та Кишинів уклали угоду про газову позику

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Тирасполь та Кишинів уклали угоду про газову позику
Молдова надасть фінансову підтримку, щоб забезпечити придністровський регіон газом
фото з відкритих джерел

Наданий обсяг природного газу має бути повернуто до 1 березня 2025 року

ТОВ «Тираспольтрансгаз» і АТ «Молдовагаз» підписали контракт про позику 3 млн кубічних метрів природного газу для невизнаного Придністров’я. Про це повідомив очільник «Молдовагаз» Вадим Чебан.

Як зазначив Чебан, поставки мають на меті підтримати функціональність газової системи Придністров’я. Вони здійснюватимуться на підставі заявок, що надходять від ТОВ «Тираспольтрансгаз».

Згідно з умовами договору, наданий обсяг природного газу має бути повернуто до 1 березня 2025 року.

Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

Молдова раніше пропонувала допомогти невизнаному Придністров'ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою. Однак Придністров'я відмовилося купувати європейський газ замість російського, пояснивши відмову від європейського газу «вищими та нестабільнішими цінами».

Як повідомлялося, Красносельський заявляв, що вугілля, яке Україна пропонувала як допомогу Придністров'ю, не годиться для Молдовської ДРЕС.

До слова, аналітики Інституту вивчення війни вважають, що згода невизнаного Придністров'я на допомогу від Молдови, України або ЄС послабить позиції Росії у регіоні, бо не дозволить їй використати кризу для посилення залежності Тирасполя від Москви.

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Теги: газ Молдова Придністров'я

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