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«Укренерго» повертає відключення: хто сьогодні буде без світла

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
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«Укренерго» повертає відключення: хто сьогодні буде без світла
Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак
фото з відкритих джерел

Обмеження світла буде приблизно з 06:00 до 21:00

Сьогодні, 10 лютого, будуть застосовуватись обмеження потужності для промисловості та бізнесу. Про це повідомляє «Укренерго».

Зазначається, що час застосування обмежень буде приблизно з 06:00 до 21:00.

«Причина тимчасового запровадження обмежень – пошкодження енергооб’єктів під час попередніх російських ракетно-дронових атак. Енергетики працюють над тим, щоб якнайшвидше повернути в роботу пошкоджене ворогом обладнання», – йдеться в повідомленні.

Відключення для побутових споживачів наразі не прогнозуються

«Час застосування та обсяг обмежень протягом доби можуть змінитись. Стежте за інформацією на сайті чи офіційних сторінках обленерго вашого регіону у соцмережах», – наголошують у компанії.

Громадян закликають споживати електроенергію ощадливо. Не вмикати кілька потужних електроприладів одночасно.

Нагадаємо, минулого тижня кілька днів у багатьох областях було введено аварійні відключення електроенергії.

Крім того, споживання електроенергії зросло через зниження температури повітря у більшості регіонів.

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Теги: відключення світла електроенергія повітря Укренерго відключення обмеження енергетика

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