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Путін виділив Придністров'ю кредит на купівлю газу

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Путін виділив Придністров'ю кредит на купівлю газу
Вадим Красносельський заявив, що невизнане Придністров'я буде забезпечено газом
скріншот з відео

Окупований Росією регіон Молдови забезпечуватиметься газом угорською компанією за участю «Молдовагаз»

Придністров’я отримуватиме газ за рахунок російського кредиту. Про це заявив глава окупованого Росією регіону Вадим Красносельський.

Політик розповів про завершення постачання до Придністров’я європейського газу з першого траншу допомоги. Зазначається, що з 1 по 10 лютого у регіон надійшло 26,275 млн кубометрів газу. 

«Вдячні посадовим особам ЄС за надане сприяння, що дозволило нам на цьому етапі відновити енергосистему республіки. Далі Придністров'я буде забезпечуватись газом угорською компанією за участі «Молдовагазу»... Угорська поставка стала можливою завдяки російській кредитній і функціональній підтримці. Дякую представникам Міністерства енергетики РФ за допомогу», – написав Красносельський.

Раніше стало відомо, що сепаратистський регіон Придністров'я в Молдові отримав перші поставки природного газу, які фінансує Європейський Союз. Це дозволило місцевій владі припинити відключення електроенергії та відновити опалення в умовах зимового періоду.

Нагадаємо, влада невизнаного Придністров'я під тиском Москви відмовилась приймати запропоновану ЄС допомогу на 60 млн євро для подолання енергокризи.

Як повідомлялося, Красносельський заявляв, що вугілля, яке Україна пропонувала як допомогу Придністров'ю, не годиться для Молдовської ДРЕС.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що згода невизнаного Придністров'я на допомогу від Молдови, України або ЄС послабить позиції Росії у регіоні, бо не дозволить їй використати кризу для посилення залежності Тирасполя від Москви.

До слова, ТОВ «Тираспольтрансгаз» і АТ «Молдовагаз» підписали контракт про позику 3 млн кубічних метрів природного газу для невизнаного Придністров'я. Поставки мають на меті підтримати функціональність газової системи Придністров'я.

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Теги: газ росія кредит путін Придністров'я гроші

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