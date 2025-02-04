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Євросоюз розпочав поставки газу до Придністров’я, але є нюанс

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Євросоюз розпочав поставки газу до Придністров’я, але є нюанс
Газ постачається через молдовську компанію «Молдова газ», яка 1 лютого направила до регіону першу партію обсягом 3 млн кубометрів
фото: REUTERS/Vladislav Culiomza

Наявного фінансування вистачить для постачання газу в регіон до 10 лютого, однак подальші домовленості поки що відсутні

Сепаратистський регіон Придністров’я в Молдові отримав перші поставки природного газу, які фінансує Європейський Союз. Це дозволило місцевій владі припинити відключення електроенергії та відновити опалення в умовах зимового періоду. Про це повідомляє Reuters.

Газ постачається через молдовську компанію «Молдова газ», яка 1 лютого направила до регіону першу партію обсягом 3 млн кубометрів. Голова місцевої адміністрації Вадим Красносельський заявив, що першочерговим завданням є стабілізація теплопостачання, щоб забезпечити належну температуру в житлових будинках.

Фінансування постачання здійснюється коштом €64 млн, виділених Єврокомісією. Красносельський подякував її голові Урсулі фон дер Ляєн, а також молдовським фахівцям, які контролюють транспортування газу для запобігання втраті тиску в трубопроводах.

За оцінками, наявного фінансування вистачить для постачання газу в регіон до 10 лютого, однак подальші домовленості поки що відсутні. Красносельський наголосив, що необхідно використовувати ресурси максимально ефективно.

Державна компанія «Енергоком», що здійснює закупівлю газу на європейських ринках, наразі постачає до Придністров’я близько 3 млн кубометрів на добу. Частина коштів ЄС також спрямовується на забезпечення електроенергією решти території Молдови.

Раніше Кишинів покладався на електроенергію з теплової станції, розташованої в сепаратистському регіоні, однак вирішив замінити її поставками з європейських країн, що виявилося економічно вигіднішим.

Нагадаємо, у Придністров'ї, окупованому Росією регіоні Молдови, відключили опалення та гарячу воду. Це сталося після припинення транзиту територією України та відмови Москви постачати газ за іншими маршрутами.

Молдова раніше пропонувала допомогти невизнаному Придністров'ю купувати природний газ через європейські закупівельні платформи для того, аби впоратися з кризою. Однак Придністров'я відмовилося купувати європейський газ замість російського, пояснивши відмову від європейського газу «вищими та нестабільнішими цінами».

Як повідомлялося, Красносельський заявляв, що вугілля, яке Україна пропонувала як допомогу Придністров'ю, не годиться для Молдовської ДРЕС.

Водночас аналітики Інституту вивчення війни вважають, що згода невизнаного Придністров'я на допомогу від Молдови, України або ЄС послабить позиції Росії у регіоні, бо не дозволить їй використати кризу для посилення залежності Тирасполя від Москви.

До слова, ТОВ «Тираспольтрансгаз» і АТ «Молдовагаз» підписали контракт про позику 3 млн кубічних метрів природного газу для невизнаного Придністров’я. Поставки мають на меті підтримати функціональність газової системи Придністров’я.

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Теги: Молдова опалення фінансування влада Європейський союз відключення Придністров'я газ

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