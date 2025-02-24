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Бізнес більше не має можливості компенсувати Укрзалізниці збиткові пасажирські перевезення – експерт

Христина Жиренко
glavcom.ua
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Бізнес більше не має можливості компенсувати Укрзалізниці збиткові пасажирські перевезення – експерт

Укрзалізниця може досягти прибутковості пасажирських перевезень, якщо почне працювати над цим вже зараз – ЦТС

Укрзалізниця має працювати над ефективністю пасажирських перевезень та виводити цей сегмент із збитків, адже вони досягли критичного рівня. Традиційно УЗ покривала ці збитки за рахунок підвищення вантажних тарифів, але бізнес більше не в змозі компенсувати компанії зростаючі витрати. Про це заявив директор Центру транспортних стратегій Сергій Вовк, коментуючи намір компанії черговий раз підвищити тарифи на вантажі для бізнесу.  

«Укрзалізниця вже зараз має джерела впливу, щоб виправити ситуацію у прибуткових перевезеннях – таких, як Інтерсіті, або міжнародні напрями. Але, на жаль, ці прибутки стираються в цілому в збитковості сегменту. Новий підхід має передбачати, що якщо держава замовляє соціальні перевезення у дешевших сегментах, то вона має покривати різницю між тими витратами, які несе Укрзалізниця, і тими доходами, які вона отримує через продаж квитків. Тобто, має працювати механізм соціального замовлення, про який зараз багато говорять, але, на жаль, ніхто його не хоче впроваджувати», – пояснив експерт.   

Крім того, за його словами, керівництву компанії слід активніше працювати над ефективністю у пасажирському сегменті, та запроваджувати безконтактні мережі обліку пасажирів – особливо на приміських маршрутах.  

«Один з найбільш збиткових напрямків – це приміські перевезення. Там навіть УЗ дуже слабко розуміє фактичний пасажиропотік, і саме там зосереджені проблеми з прибутковістю. Потрібно просто вводити безконтактні мережі обліку пасажиропотоку – щоб розуміти кількість пільгових пасажирів і хто має платити за їх перевезення. І це дуже великий пласт роботи, який потрібно робити», – наголосив Вовк.   

Він підкреслив: наразі ігнорування проблем у пасажирському сегменті призвело до зростання збитків до критично показників, і бізнес більше не в змозі закривати ці збитки. 

«Ми прийшли до ситуації, коли ці витрати досягли критичного рівня. Вони вже зараз перевищують офіційно біля 16 мільярдів гривень. Якщо врахувати ще відсутність плати за інфраструктуру, то це цифра, яка перевищує 20 мільярдів гривень. Це величезна сума! І, безумовно, зараз бізнес вже не має фінансової потуги платити і компенсовувати цей напрямок», – каже експерт.  

Нагадаємо, раніше експерти та бізнес-асоціації звинуватили Укрзалізницю у бажанні використати монопольне становище та підвищити тариф на вантажні перевезення на 37%. Як заявили в Американській торговельній палаті (ACC), крім тарифів, УЗ збирається збільшити вартість робіт і послуг, які пов’язані із перевезеннями, а також ставки плати за користування вагонами та контейнерами.  

У свою чергу бізнес-спільнота попередила про критичну загрозу, яку становить це рішення для економіки України. У Дунайському пароплавстві заявили про зупинку флоту у разі підвищення тарифу, а завод АрселорМіттал Кривий Ріг попередив про ризик закриття заводу, де працює 20 тисяч людей.

Теги: тарифи Укрзалізниця бізнес перевезення

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