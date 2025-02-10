Придністров’я відмовилось від допомоги ЄС на 60 млн євро

Кишинів пообіцяв, що не буде блокувати постачання газу до окупованого Росією регіону Молдови

Глава молдовського уряду вважає, що Росія не дозволяє невизнаному Придністров'ю приймати європейську допомогу

Влада невизнаного Придністров’я під тиском Москви відмовилась приймати запропоновану ЄС допомогу на 60 млн євро для подолання енергокризи. Про це заявив прем’єр-міністр Молдови Дорін Речан, повідомляє Newsmaker.

За словами прем'єра, Тирасполь відмовився приймати допомогу від ЄС, пояснивши це вимогами її надання. На його думку, реальна причина – у тиску з Москви.

«Тирасполь відмовився. Росія не дозволяє їм прийняти європейську допомогу, побоюючись втрати контролю над регіоном. Основна умова, від якої відмовився Тирасполь – поступове підвищення тарифів для споживачів. У підсумку вони не можуть отримати європейську допомогу. Це означає, що мешканці Придністров’я продовжать жити у стані непередбачуваності», – заявив прем’єр.

Глава уряду додав, що Кишинів не покине регіон напризволяще і не буде блокувати постачання газу. За його словами, постачання буде забезпечувати угорська MET Gas and Energy Marketing AG, яка отримає кошти від дубайської JNX General Trading. Російські ЗМІ раніше писали, що де-факто йдеться про гроші з РФ.

«Обидві компанії пройшли аудит і будуть постачати газ до кордону Молдови згідно із контрактом з Moldovagaz. Ми дозволимо транзит, а Тирасполь має піти на кроки, що засвідчать відкритість – звільнення політв’язнів, вирішення проблему школи у Рибниці, збереження у сітці мовлення молдовського суспільного мовника Moldova 1, демонтаж встановлених у 2022 році КПП», – повідомив Речан.

«Це не угода між урядом Молдови і Росією – це рішення, щоб люди на лівобережжі не замерзли. Ми і надалі будемо ухвалювати раціональні й відповідальні рішення, щоб зберегти мир і взаєморозуміння у всій країні», – додав прем’єр.

Нагадаємо, сепаратистський регіон Придністров’я в Молдові отримав перші поставки природного газу, які фінансує Європейський Союз. Це дозволило місцевій владі припинити відключення електроенергії та відновити опалення в умовах зимового періоду.

Як повідомлялося, Красносельський заявляв, що вугілля, яке Україна пропонувала як допомогу Придністров'ю, не годиться для Молдовської ДРЕС.

Аналітики Інституту вивчення війни вважають, що згода невизнаного Придністров'я на допомогу від Молдови, України або ЄС послабить позиції Росії у регіоні, бо не дозволить їй використати кризу для посилення залежності Тирасполя від Москви.

До слова, ТОВ «Тираспольтрансгаз» і АТ «Молдовагаз» підписали контракт про позику 3 млн кубічних метрів природного газу для невизнаного Придністров’я. Поставки мають на меті підтримати функціональність газової системи Придністров’я.