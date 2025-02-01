«Укренерго» запроваджує аварійні відключення у низці областей

Кілька областей залишились без світла

Ворог атакував енергетику на Полтавщині

Після масованої російської атаки на України у кількох областях запроваджуються аварійні відключення. Про це повідомляє «Укренерго».

«У зв'язку з ракетною атакою – у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Харківщину. У Харкові є влучання в житлову забудову.

На Полтавщині ворог атакував енергетику.

Нагадаємо, що сьогодні зранку Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

До слова, триває 1074-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів.

Загалом від початку минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.