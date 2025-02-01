Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

«Укренерго» запроваджує аварійні відключення у низці областей

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
«Укренерго» запроваджує аварійні відключення у низці областей
Кілька областей залишились без світла
фото з відкритих джерел

Ворог атакував енергетику на Полтавщині

Після масованої російської атаки на України у кількох областях запроваджуються аварійні відключення. Про це повідомляє «Укренерго».

«У зв'язку з ракетною атакою – у Харківській, Сумській, Полтавській, Донецькій, Дніпропетровській, Запорізькій та Кіровоградській областях застосовані аварійні відключення», – йдеться в повідомленні.

Раніше повідомлялося, що окупанти атакували Харківщину. У Харкові є влучання в житлову забудову.

На Полтавщині ворог атакував енергетику.

Нагадаємо, що сьогодні зранку Росія масовано атакувала Україну ракетами та дронами.

Карта повітряних тривог зараз має такий вигляд:

До слова, триває 1074-й день повномасштабної війни.

Противник завдав 49 авіаційних ударів, залучив 99 КАБ, використав для ураження 900 дронів-камікадзе. Здійснив близько п’яти тисяч артилерійських обстрілів позицій наших військ і населених пунктів. 

Загалом від початку минулої доби відбулося 132 бойових зіткнення. Українські захисники продовжують рішуче давати відсіч спробам противника просунутися в глибину нашої території, завдаючи йому ефективного вогневого ураження, виснажуючи по всій лінії фронту.

Читайте також:

Теги: ракета відключення світла електроенергія енергетика війна окупанти

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Триває 1074-й день повномасштабної війни
Харків: шахед вдарив по житловій забудові, є загиблі (оновлено)
Сьогодні, 08:13
Окупанти вдарили по двох районах Харківщини
Окупанти вдарили по двох районах Харківщини
Сьогодні, 07:38
У Миргородському районі є пошкодження енергетичної інфраструктури
РФ атакувала енергетику в одній із областей
Сьогодні, 07:46
Уламки БпЛА розбили скло та пошкодили балкон в одній з квартир
Атака шахедів на Київ: влада уточнила інформацію про падіння уламків на Оболоні
Вчора, 08:50
Рятувальна операція в Сумах після атаки БпЛА
Удар по багатоповерхівці в Сумах: що відомо про загиблих (відео)
30 сiчня, 07:55
Комунальні служби відновлюють тепло-, електро- та водопостачання
В Умані дрони пошкодили інфраструктурний об'єкт: місто частково без світла та тепла
28 сiчня, 08:55
Триколор знищили українські аеророзвідники
Російські військові вивісили свій прапор поблизу Покровська
25 сiчня, 16:19
Сили ППО збили 46 «Шахедів»
РФ запустила по Україні понад 60 дронів: постраждали три області
25 сiчня, 10:01
У столиці прогриміла серія гучних вибухів через російську атаку
Ранкова атака на Київ: є загиблі
18 сiчня, 06:28

Події в Україні

Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години: куди влучили окупанти
Масштабна повітряна тривога тривала понад дві години: куди влучили окупанти
Російська ракета знесла під’їзд у Полтаві: є загиблі (фото, відео)
Російська ракета знесла під’їзд у Полтаві: є загиблі (фото, відео)
Втрати ворога станом на 1 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Втрати ворога станом на 1 лютого 2025 – Генштаб ЗСУ
Атака на Полтаву: моторошні відео перших хвилин після удару
Атака на Полтаву: моторошні відео перших хвилин після удару
Ворог влучив в житловий будинок у Полтаві (відео)
Ворог влучив в житловий будинок у Полтаві (відео)
Харків: шахед вдарив по житловій забудові, є загиблі (оновлено)
Харків: шахед вдарив по житловій забудові, є загиблі (оновлено)

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
157K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 1 лютого: ситуація на фронті
135K
Стрітення Господнє 2025: історія свята, молитва, традиції, прикмети та заборони
54K
Карта повітряних тривог України онлайн 1 лютого 2025
46K
На Землі стрімко піднімається один із континентів
22K
Нова театральна інтрига у столиці. Колишній худрук театру Франка пішов до конкурентів
16K
Мережа вітає суддю Верховного суду з днем народження. Чим оригінальним прославився Первомайський

Новини

Хмарно, без опадів: прогноз погоди на 1 лютого
Сьогодні, 06:00
Авіакатастрофа у Філадельфії, ворог завдав понад десять ударів по Запоріжжю: головне за ніч
Сьогодні, 05:48
Ліміти на грошові перекази, бронювання, розмір пенсії: що змінилося з 1 лютого
Сьогодні, 05:00
1 лютого: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар по Одесі, нова снарядна ініціатива від Чехії. Головне за 31 січня
Вчора, 21:11
Туман, місцями невеликий дощ: прогноз погоди на 31 січня
Вчора, 05:55

Прес-релізи

Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
Куди рухається Україна: думки людей про війну, свята і політичних лідерів
6 сiчня, 10:15
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua