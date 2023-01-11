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Російські вугільні компанії б’ють на сполох: їхню продукцію купувати вже невигідно

glavcom.ua
Російські вугільні компанії б’ють на сполох: їхню продукцію купувати вже невигідно
Європа із серпня минулого року взагалі не приймає російське вугілля
фото з відкритих джерел

Через падіння цін на вугілля російські компанії зіткнулися з проблемами під час експорту

Постачання російського вугілля в азіатські країни через західні порти стає дедалі менш рентабельним, і викликає занепокоєння підприємств. Як пишуть російські ЗМІ, великі та середні вуглевидобувні компанії уже зіткнулися з необхідністю продажу свого товару великим видобувачам та трейдерам, аби бодай таким чином формувати експортні партії, які далі прямують до Китаю та Індії. Адже Європа із серпня минулого року взагалі не приймає російське вугілля, через ембарго.

Частину продукції спрямовують до західних портів через обмежену пропускну спроможність на східному напрямку, а велике логістичне плече (перевезення вугілля з портів Далекого Сходу суттєво ближче) тільки поглиблює проблему із доставкою. Так, у грудні ціни з навантаженням у Тамані опустилися до $130 за тонну, таким чином рентабельними залишаються великими балкерними судами на зразок Capesize. Та у разі подальшого зниження цін на вугілля, і така можливість виявиться недоступною для російських компаній.

Експерти сходяться на думці, що у найближчій перспективі зростання цін на вугілля навряд чи відбудеться. Тепла зима у ЄС та зниження цін на газ, а разом із тим збільшення поставок до Індії з Мозамбіку є тими факторами, що додатково впливають на вартість палива.

Нагадаємо, іще з вересня минулого року Кабінет міністрів України повністю заборонив експорт вугілля українського видобутку, внісши зміни до обсягів квот товарів, експорт яких підлягає ліцензуванню, затверджених постановою КМУ від 29.12.2021 № 1424, в частині повної заборони експорту вугілля українського походження за кодом згідно з УКТЗЕД 2701.

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Теги: експорт вугілля ембарго Європа партії криза перевезення

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