Головна Гроші Особисті фінанси
search button user button menu button

Навесні можуть подорожчати компослуги: які тарифи зростуть

Оксана Воронцова
glavcom.ua
Навесні можуть подорожчати компослуги: які тарифи зростуть
Комунальні платежі зростуть
фото з відкритих джерел

Після закінчення війни в Україні очікується неминуче суттєве зростання всіх тарифів

В Україні запроваджено мораторій на підвищення комунальних тарифів до кінця воєнного стану. Стосується це насамперед опалення, гарячої води та вартості природного газу. Але деякі тарифи можуть зрости до закінчення війни, пише «На пенсії».

Подорожчання електроенергії

Як відомо, з 1 січня 2023 року подорожчала електроенергія для промисловості. Очікується, що навесні, коли закінчиться термін дії занижених цін, тарифи можуть підвищитися для побутових споживачів, якщо регулятор не залишить їх на колишньому рівні.

Раніше уряд продовжив дію спецобов’язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року – таким чином тарифи для населення не зміняться до кінця опалювального сезону.

Нинішній тариф на електроенергію з 1 жовтня 2021 року становить 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Для всіх, хто споживає понад 250 кВт-год на місяць, ціна залишилася незмінною на рівні 1,68 грн.

Зростання цін на газ

Крім того, голова податкового комітету Данило Гетьманцев вважає, що після завершення опалювального сезону 2022-2023 подорожчає також газ для населення. Він стверджує, що чинний тариф невиправдано занижений. Перегляд цін відбудеться до завершення війни у квітні цього року.

Як відомо, Кабінет міністрів України зобов'язав «Нафтогаз України» постачати газ для мешканців гуртожитків за пільговою ціною.

Тарифи на воду

Після закінчення війни в Україні та скасування мораторію очікується неминуче суттєве зростання всіх тарифів. Зокрема, експерти прогнозують значне подорожчання води.

Нагадаємо, 27 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року.

Рішенням Комісії передбачало, що у першому півріччі 2023 року тарифи, наприклад, Київводоканалу зростуть із 30,38 грн за кубометр до 38,1 грн (з урахуванням ПДВ); Житомирводоканалу – з 37,5 грн за кубометр до 50,4 грн; Чернівціводоканалу – з 27,9 грн за кубометр до 29,5 грн; Львівводоканалу – з 25,88 грн за кубометр до 27,9 грн; Хмельницькводоканалу – з 27,4 грн за кубометр до 31,7 грн.

Проте, 30 грудня НКРЕКП скасувала постанову про підвищення тарифів на водопостачання, яка була ухвалена 27 грудня.

Як відомо, на період дії воєнного стану продовжиться автоматичне нарахування державних соціальних допомог.

Читайте також: Підвищення плати за комуналку неминуче. Основні причини 
Теги: електроенергія газ вода комуналка тарифи

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

У регулятора виникли непорозуміння щодо голосування проєкту
Підвищення тарифів на воду: Національна комісія змінила рішення
30 грудня, 2022, 16:57
Тарифи на електрику не зміняться до кінця опалювального сезону
Що буде з тарифами на електрику до кінця опалювального сезону: роз'яснення уряду
28 жовтня, 2022, 21:23
«Нова пошта» змінює тарифи. За що доведеться платити більше
«Нова пошта» змінює тарифи. За що доведеться платити більше
27 грудня, 2022, 13:50

Особисті фінанси

Навесні можуть подорожчати компослуги: які тарифи зростуть
Навесні можуть подорожчати компослуги: які тарифи зростуть
Українці отримають підвищені пенсії: коли, кому й на скільки збільшать виплати
Українці отримають підвищені пенсії: коли, кому й на скільки збільшать виплати
Компанію Трампа оштрафували на $1,6 млн за податкове шахрайство
Компанію Трампа оштрафували на $1,6 млн за податкове шахрайство
Уряд встановив мінімальні зарплати медпрацівникам на 2023 рік: деталі
Уряд встановив мінімальні зарплати медпрацівникам на 2023 рік: деталі
Пенсію немає сенсу накопичувати у молодості – дослідження
Пенсію немає сенсу накопичувати у молодості – дослідження
Українці зможуть оплатити податки та комуналку електронними грошима
Українці зможуть оплатити податки та комуналку електронними грошима

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Арестович вибачився за скандальну заяву про Дніпро, а потім передумав
16K
Філатов пояснив, чому Арестович – зло
13K
Призначення Лапіна – тривожний сигнал. Як кадрові зміни в армії РФ вплинуть на фронт
13K
Важливі ознаки поразки Росії
13K
Путін змінює стратегію ведення війни в Україні – висновок ISW
11K
Атака на Дніпро: Росія вбила заслуженого тренера України з боксу

Новини

Ворог наступає на двох напрямках і зазнає значних втрат – Генштаб
Сьогодні, 06:55
ЗСУ відбили атаки окупантів під Соледаром і Бахмутом: свіжі дані Генштабу
Вчора, 07:01
Суд над коригувальником ракет по Яворівському полігону затягується: деталі резонансної справи
13 сiчня, 14:06
Ситуація з графіками відключень електроенергії поступово поліпшується – Галущенко
13 сiчня, 12:21
ЗСУ завдали значних втрат окупантам: Генштаб розповів про урожайний день
13 сiчня, 06:54
У російському полоні знайдені понад 20 українців, що вважалися загиблими
13 сiчня, 06:20

Прес-релізи

Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
Позиція правозахисників щодо заміни трираундових аукционів на Prozorro
4 сiчня, 18:48
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту