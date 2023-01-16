Навесні можуть подорожчати компослуги: які тарифи зростуть

Після закінчення війни в Україні очікується неминуче суттєве зростання всіх тарифів

В Україні запроваджено мораторій на підвищення комунальних тарифів до кінця воєнного стану. Стосується це насамперед опалення, гарячої води та вартості природного газу. Але деякі тарифи можуть зрости до закінчення війни, пише «На пенсії».

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Подорожчання електроенергії

Як відомо, з 1 січня 2023 року подорожчала електроенергія для промисловості. Очікується, що навесні, коли закінчиться термін дії занижених цін, тарифи можуть підвищитися для побутових споживачів, якщо регулятор не залишить їх на колишньому рівні.

Раніше уряд продовжив дію спецобов’язків на ринку електроенергії до 31 березня 2023 року – таким чином тарифи для населення не зміняться до кінця опалювального сезону.

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Нинішній тариф на електроенергію з 1 жовтня 2021 року становить 1,44 грн за кВт-год за умови споживання до 250 кВт-год на місяць. Для всіх, хто споживає понад 250 кВт-год на місяць, ціна залишилася незмінною на рівні 1,68 грн.

Зростання цін на газ

Крім того, голова податкового комітету Данило Гетьманцев вважає, що після завершення опалювального сезону 2022-2023 подорожчає також газ для населення. Він стверджує, що чинний тариф невиправдано занижений. Перегляд цін відбудеться до завершення війни у квітні цього року.

Як відомо, Кабінет міністрів України зобов'язав «Нафтогаз України» постачати газ для мешканців гуртожитків за пільговою ціною.

Тарифи на воду

Після закінчення війни в Україні та скасування мораторію очікується неминуче суттєве зростання всіх тарифів. Зокрема, експерти прогнозують значне подорожчання води.

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Нагадаємо, 27 грудня Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сферах енергетики та комунальних послуг (НКРЕКП) ухвалила постанову про підвищення тарифів на водопостачання на 10-30% залежно від регіону на наступні пів року.

Рішенням Комісії передбачало, що у першому півріччі 2023 року тарифи, наприклад, Київводоканалу зростуть із 30,38 грн за кубометр до 38,1 грн (з урахуванням ПДВ); Житомирводоканалу – з 37,5 грн за кубометр до 50,4 грн; Чернівціводоканалу – з 27,9 грн за кубометр до 29,5 грн; Львівводоканалу – з 25,88 грн за кубометр до 27,9 грн; Хмельницькводоканалу – з 27,4 грн за кубометр до 31,7 грн.

Проте, 30 грудня НКРЕКП скасувала постанову про підвищення тарифів на водопостачання, яка була ухвалена 27 грудня.

Як відомо, на період дії воєнного стану продовжиться автоматичне нарахування державних соціальних допомог.