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Конфіскація російських активів: Кремль збирається зашкодити цьому

Катерина Іванова
glavcom.ua
Конфіскація російських активів: Кремль збирається зашкодити цьому
фото з відкритих джерел

Росія планує активну діяльність в судах, щоб зашкодити спробам США конфіскувати активи на $300 млрд на користь України

Цього тижня стало відомо, що адміністрація президента Джо Байдена підтримує внесення змін до законодавства, щоб дозволити конфіскувати російські активи. Це неабияк як налякало російське керівництво. Влада РФ вже замовила експертизу з аналізом відповідного законодавства за кордоном і схожих прецедентів в інших країнах, повідомляє Bloomberg.

На думку керівництва Росії, конфіскація заморожених резервів малоймовірна, проте центробанк РФ веде перемовини з міжнародними юридичними фірмами про представництво його інтересів у міжнародних судах на випадок, якщо це все ж відбудеться.

Голова російського центробанку Ельвіра Набіулліна в липні минулого року заявила, що установа «майже готова» оскаржити рішення про заморожування активів.

При цьому російські високопосадовці, які залучені до дискусій з цього питання, упевнені, що розгляд справи в міжнародних судах завадить передати конфісковані кошти Україні, навіть якщо Росія не зможе повернути над ними контроль. На їх думку, Захід має мало шансів у суді та не має законних підстав для конфіскації на основі законодавства.

Нагадаємо, Білий дім підтримав конфіскацію російських $300 млрд, і Кремль почав сипати погрозами.

Раніше США розширили санкції проти Росії. Зазначається, що під обмеження потрапили Ашулукський полігон і Володимирський перспективний військово-дослідний комплекс.

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Теги: США Держрезерв влада санкції Адміністрація Президента росія

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