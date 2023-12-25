Міністр оборони Фінляндії дав невтішний прогноз щодо завершення війни в Україні
Антті Хяккянен: «Напад Росії на Україну породив глобальне відчуття «незахищеності й невизначеності»
У своєму різдвяному привітанні до фінських миротворчих сил, міністр оборони Фінляндії Антті Хяккянен заявив, що в Україні ведеться війна за майбутнє всієї Європи. Про це повідомляє Yle.
«Силова політика Росії створила відчуття незахищеності та невизначеності в Європі і опосередковано – в усьому світі. Ми маємо болючі докази того, що велика держава може почуватися, ніби має право втручатись у вибір свого меншого сусіда, і бути готовою використовувати військову силу для досягнення власних цілей», – сказав Хяккянен.
На його думку, швидкого завершення війни, вочевидь, не передбачається.
Раніше повідомлялося, що попри значні втрати Росія не демонструє жодних ознак припинення свого військового вторгнення. Україна і Росія будуть готуватися до тривалої війни у 2024 році.
Нагадаємо, згідно з документами міністерства фінансів Росії, Кремль планує спрямувати 30% загальних видатків держбюджету на війну у 2024 році. Ймовірно терористи готуються до довгої війни.
Зазначимо, влада країни-агресорки до середини 2023 року витратила весь затверджений на рік військовий бюджет і змушена подвоїти суму, яку планують витратити на армію, кинуту на війну з Україною. Криваве протистояння коштуватиме щонайменше $100 млрд за рік.
До слова, один день війни обходиться українському бюджету у $100 млн.
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