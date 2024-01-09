Мінекономіки повідомило причини скорочення українського експорту

Дефіцит торгівлі товарами було спричинено двома головними факторами

Скорочення надходжень від експорту пов’язано з проблемами в логістиці та потребами оборони країни. Про це повідомила пресслужба Міністерства економіки.

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За минулий рік експорт товарів з України у вартісному вимірі впав на 18,7% – до $35,8 млрд. У фізичних показниках обсяги експорту склали майже 100 млн т. Значний дефіцит торгівлі товарами спостерігався на суму $26,4 млрд – його спричинили два ключові фактори – проблеми в логістиці і потреби оборони у 2023 році.

«Надходження від експорту торік сягнули одного з найнижчих показників за останнє десятиліття. Це очікуваний та об'єктивний результат, який став наслідком проблем в логістиці. Наразі ми поволі їх розв’язуємо. Запустили альтернативний коридор у Чорному морі, розвиваємо річкові перевезення на Дунаї, тривають перемовини із польською стороною щодо розблокування кордону. Завдяки цьому у грудні – вперше за друге півріччя ми експортували на понад $3 млрд. Також в грудні ми вперше з березня експортували більш як 10 млн т», – зазначила міністр економіки Юлія Свириденко.

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Загалом за 2023 рік морем Україна вивезла майже на 1 млн т більше, ніж торік. Крім зерна, цим шляхом експортуються й інші товари, у тому числі метал. Після запуску альтернативного морського коридору зріс експорт виробів цієї групи.

Натомість експорт автомобільним транспортом й далі скорочується. Головна причина – польське блокування кордонів. У грудні в порівнянні з листопадом показник впав на 18,3%, але за підсумками року втрати незначні – лише -0,7%.

До слова, попри те, що 2023 рік був неймовірно складним, 2024 року Україна збереже критичну залежність від міжнародної фінансової допомоги. За словами голови Нацбанку України Андрія Пишного, на 2024 рік у бюджеті України закладено рекордний дефіцит у розмірі $43,5 млрд. Покрити його влада збирається за рахунок допомоги західних союзників.