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США оцінили нібито готовність Путіна зупинити війну

Діана Гасюк
glavcom.ua
США оцінили нібито готовність Путіна зупинити війну
Координатор зі стратегічних комунікацій Ради нацбезпеки при Білому домі Джон Кірбі
фото з відкритих джерел

Джон Кірбі: «Путін «зовсім не поводиться як людина, яка бажає вести переговори»

В адміністрації президента США сумніваються у нібито готовності російського диктатора Володимира Путіна вести переговори щодо завершення війни проти України. Про це повідомив координатор Ради національної безпеки Білого дому Джон Кірбі на брифінгу у Вашингтоні 3 січня..

За його словами, Путін «зовсім не поводиться як людина, яка бажає вести переговори».

«Він робить усе можливе, щоб поставити українців на коліна», – зазначив американський чиновник.

Кірбі підкреслив масштабні ракетні та дронові атаки, які були здійснені російськими окупантами 29 грудня та 2 січня в Україні, зокрема по цивільних об'єктах. Він додав, що країна-агресор продовжує «намагатися використати зиму як зброю, атакувати їхню (українську – Ред.) інфраструктуру».

У той же час представник Білого дому висловив сумнів у здатності російських окупантів досягти значних успіхів на фронті. Також було відзначено, що американська сторона має уявлення про вплив тривалих бойових дій на можливість РФ поповнювати боєприпаси.

«Ми також знаємо, що він (Путін – Ред.) все ще має значну кількість своїх повітряних сил, сухопутних сил і флоту... Коли вони (російські війська – Ред.) вступають у бій з українськими силами на землі, вони не досягають великого успіху», – сказав Кірбі.

Як повідомлялося, попри заяви про наміри продовжувати війну в Україні, російський президент Володимир Путін дипломатичними каналами висловлює готовність до припинення вогню та переговорів

За словами співрозмовників видання, Путін ще від вересня натякає на готовність до перемир'я, яке б зупинило бойові дії на поточних позиціях. Ще рік тому, восени 2022 року, додають американські чиновники, Путін цікавився угодою про припинення вогню після того, як Україна розгромила російську армію на північному сході країни.

Путін дав зрозуміти, що він задоволений захопленою територією України та готовий до перемир'я.

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Теги: війна переговори Україна путін

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