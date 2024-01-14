Росіяни сприймають свої безпілотники за українські та обстрілюють їх: аналіз ISW

Українські війська продовжують вести позиційні бої на декількох напрямках

ЗСУ утримують позиції на лівому березі Херсонської області. Український військовий оглядач Костянтин Машовець розповів, що російські війська обстрілюють свої безпілотники, помилково сприймаючи їх за українські. Про це йдеться у звіті Інституту вивчення війни (ISW).

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Просування українських військ

Повідомляється, що російські війська нещодавно просунулися на захід від Кремінної на тлі тривалих позиційних боїв уздовж лінії Куп’янськ-Сватове-Кремінна. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 січня, показують, що російські війська просунулися на схід від Торського. Війська продовжували позиційні бойові дії на цьому напрямку.

Російські та українські війська продовжили бойові дії поблизу Бахмута, однак підтверджених змін лінії фронту тут не було. Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що з моменту активізації наступальних дій на Бахмутському напрямку наприкінці жовтня РФ просунулася на 3,6 км в напрямку Богданівки та на 2,1 км в напрямку Іванівського.

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Російські війська просунулися на північний захід від Авдіївки. Геолокаційні кадри, опубліковані 13 січня, показують, що армія РФ просунулася поблизу Степового. Позиційні бої поблизу Авдіївки продовжувалися. 13 січня продовжувалися бойові дії на захід і південний захід від Донецька, але підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було.

Російські та українські сили продовжували обмежені позиційні бойові дії в районі кордону Донецько-Запорізької області 13 січня. Позиційні бої точилися на південь від Пречистівки та Золотої Ниви, та на захід від Старомайорського.

Українські й російські війська продовжили бойові дії на заході Запорізької області, однак підтверджених змін лінії фронту в цьому районі не було. Окупаційний чиновник Запорізької області Володимир Рогов 13 січня заявив, що російські війська перехопили дві українські ракети, націлені в район порту в окупованому Бердянську Запорізької області.

Українські війська станом на 13 січня утримують позиції на східному (лівому) березі Херсонської області, однак підтверджених змін у цьому районі немає. Російські та українські війська продовжували позиційні бойові дії на східному березі, зокрема в Кринках та поблизу них.

Український військовий оглядач Костянтин Машовець заявив, що діяльність українських безпілотників настільки поширена на східному березі, що російське угруповання військ «Дніпро» почало оповіщати свій особовий склад про те, коли російські безпілотники діятимуть у їхньому районі, оскільки російські війська все частіше сприймають власні безпілотники за українські і обстрілюють їх.