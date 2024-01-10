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Кількість росіян та російських компаній у санкційних списках подвоїлася за рік

Валерій Ульяненко
glavcom.ua
Кількість росіян та російських компаній у санкційних списках подвоїлася за рік
Загалом санкції торкнулися понад 15 тис росіян
фото: Depositphotos

Санкції поширюються і на компанії, якими фігуранти володіють більш ніж наполовину 

Упродовж 2023 року кількість російських фігурантів західних санкційних списків збільшилася більше, ніж удвічі. Про це свідчить статистика X-Compliance.

Станом на 31 грудня у списках санкцій ООН, США, ЄС, Великобританії, Швейцарії, Нідерландів, Бельгії, Латвії, Польщі, Чехії, Австралії, Нової Зеландії, Канади, Сінгапуру, Японії, Китаю та України безпосередньо названо 33 714 фігурантів. З них 18 483 іноземні особи та 15 231 росіянин – рік тому ці показники дорівнювали відповідно 24 101, 16 297 та 7 804.

РФ у списках обмежень представляють 8 410 фізичних осіб та 6 821 компанія (рік тому – 4 832 та 2 972). Серед російських компаній, включених у списки санкцій, 13,2% займаються гуртовою торгівлею, 9,7% – науковими дослідженнями та розробками, 7,3% – виробництвом комп’ютерів, електроніки та оптики, 5,2% – наданням фінансових послуг, 5,1% – розробкою програмного забезпечення.

За «правилом 50%», яке застосовується в межах санкцій OFAC (США), Євросоюзу та Великої Британії (HM Treasury), обмеження поширюються і на компанії, не вказані у зазначених списках безпосередньо, але якими його фігуранти володіють на 50 або більше відсотків. Під ризиком поширення дії цього правила на 31 грудня перебували 4 643 російські компанії.

Як повідомлялося, Зеленський своїм указом увів у дію рішення Ради національної безпеки і оборони України від 30 грудня 2023 року «Про застосування персональних спеціальних економічних та інших обмежувальних заходів (санкцій)». 

Нагадаємо, Люксембурзький ABH Holdings, який володіє «Альфа-банком», вирішив стягнути з України один мільярд доларів за націоналізацію Sense Bank (колишній «Альфа-банк Україна»)

До слова, російський олігарх Олег Дерипаска придбав новий літак за $36 млн. Його купили в обхід санкцій через Казахстан.

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Теги: статистика санкції росіяни

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