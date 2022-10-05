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Зерновий коридор: з українських портів відправилися ще шість суден

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Зерновий коридор: з українських портів відправилися ще шість суден
Сумарно з початку жовтня до Алжиру відправлено 59 тис української пшениці
Міністерство інфраструктури України

З моменту виходу першого судна з українських портов вийшло 274 судна з 6,2 млн тонн українськоі агропродукції

Сьогодні в рамках реалізації «зернової ініціативи» з портів «Одеса», «Чорноморськ» та «Південний» вийшли шість суден. На їх борту 115,5 тис. тонн агропродукції для країн Африки, Азії та Європи. Про це повідомляє Міністерство інфраструктури України.

«Серед них балкер Zhe Hai 505 який доставить 28,5 тис. тонн пшениці до Алжиру», – йдеться в повідомленні.

Зазначається, сумарно з початку жовтня до Алжиру відправлено 59 тис української пшениці. 

«З моменту виходу першого судна з українських портов вийшло 274 судна з 6,2 млн тонн українськоі агропродукції для країн Азії, Європи та Африки», – зазначили в міністерстві.

Зерновий коридор: з українських портів відправилися ще шість суден фото 1

Як відомо, українська сторона 22 липня підписала з Туреччиною та Організацією Об’єднаних Націй угоду, яка включає зобов'язання сторін щодо безпечного функціонування експортних маршрутів у Чорному морі. Такий ж документ підписали Туреччина, ООН та Росія.

Документ має назву «Ініціатива щодо безпечного транспортування зерна та продуктів харчування з українських портів». Україна при цьому, не підписувала жодних документів із Росією. Угода не передбачає послаблення санкцій по відношенню до Росії. А також жодного транспортного супроводу російськими кораблями українських суден.

Теги: експорт війна Україна зерно

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