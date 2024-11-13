Росія та Китай можуть розпочати спільне виробництво озброєнь

Росія дуже зацікавлена у китайській продукції військового призначення

Росія обговорює з Китаєм питання спільної розробки та виробництва продукції військового призначення (ПВП). Про це на авіасалоні Airshow China 2024 у Чжухаї заявив заступник директора Федеральної служби з військово-технічного співробітництва (ФСВТС) РФ Михайло Бабич, пишуть росЗМІ.

За його словами, країна-агресорка прагне більш активного впровадження сучасних форм співробітництва, здатних вивести процес взаємодії на більш високий рівень.

«Це насамперед спільна розробка високотехнологічної ПВП, створення спільних підприємств із випуску військової продукції, будівництво сервісних центрів з обслуговування поставлених виробів, виконання взаємовигідних науково-дослідних та дослідно-конструкторських робіт щодо ПВП. Якщо наші китайські партнери виявлять інтерес до такої форми співпраці, то російська сторона готова обговорити можливі варіанти взаємодії», – сказав Бабич.

Як зазначає видання, найбільший у КНР міжнародний авіасалон у Чжухаї проводиться раз на два роки. На ньому представлені військова та цивільна авіатехніка, космічне, навігаційне та радіолокаційне обладнання, авіаційне озброєння, ракетні двигуни, системи управління вогнем та протиповітряної оборони.

Нагадаємо, у Росії через санкції припинив роботу китайський завод зі збирання телевізорів. Завод гонконгської компанії TPV Technology, що розташований у Шушарах Ленінградської області, зупинив виробництво телевізорів брендів Philips, Sony та Sharp.



