У Росії через санкції припинив роботу китайський завод зі збирання телевізорів

Завод TPV Technology спеціалізувався на збиранні телевізорів кількох відомих брендів

Завод гонконгської компанії TPV Technology, що розташований у Шушарах Ленінградської області, зупинив виробництво телевізорів брендів Philips, Sony та Sharp. Про це повідомляє видання «Комерсант».

Як йдеться у матеріалі, виробництво електроніки зупинили наприкінці жовтня. Причинами цього рішення стали тиск з боку регуляторів США та ЄС, а також труднощі з оплатою компонентів з Китаю через загрозу вторинних санкцій.

Хоча російський офіс TPV Technology не прокоментував ситуацію, представники сервісного відділу підтвердили зупинку виробництва без уточнення деталей. Експерти прогнозують, що частка брендів на російському ринку може перейти до китайських виробників Haier, Hisense та TCL.

Нагадаємо, американську компанію Eleview International Inc. і двох її керівників звинувачують у експорті американських технологій до Росії в обхід санкцій, повідомила пресслужба Мін'юсту США. Уточнюється, що з березня 2022 року до червня 2023-го фірма направляла американські товари та технології до Росії через Казахстан, Туреччину та Фінляндію. Йдеться про мільйони доларів.

Також відомо, що Канада готується запровадити новий пакет санкцій проти Росії через незаконну депортацію українців із тимчасово окупованих територій. Про це заявила міністерка закордонних справ Канади Мелані Жолі після завершення конференції щодо Формули миру в Монреалі.