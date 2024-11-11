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Коли росіяни почнуть штурми на Запорізькому напрямку: деталі від Сил оборони

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Коли росіяни почнуть штурми на Запорізькому напрямку: деталі від Сил оборони
фото: Міноборони РФ (ілюстративне)

Владислав Волошин наголосив, що окупанти на Запорізькому напрямку кількісно перевищують українських захисників

Протягом наступних кількох днів російська армія може розпочати наземні штурми на півдні Запорізької області. Про це повідомив спікер Сил оборони півдня Владислав Волошин, пише Sky News.

Волошин зазначив, що поки незрозуміло, чи росіяни організують масштабний наступ, чи окремі штурми.

«Штурми можуть розпочатися найближчим часом, ми навіть не говоримо про тижні, ми очікуємо, що це станеться в будь-який день», – зауважив спікер.

Владислав Волошин наголосив, що окупанти в цьому районі кількісно перевищують українських захисників.

Нагадаємо, що окупанти 11 листопада продовжували наступальні дії в районі Запорізької області. Також російські війська атакували в районі Торецька: біля Диліївки, Щербинівки та Неліпівки.

Раніше, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що працював у частинах і підрозділах, які беруть участь в оборонній операції у Запорізькій області. За його словами, на цій частині фронту ворог застосовує штурмову та бомбардувальну авіацію, дрони всіх типів у поєднанні з вогнем артилерії та мінометів.

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Теги: росія окупанти ЗСУ війна військові Україна Запорізька область росіяни

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