Росія здійснить провокацію проти Білорусі? Заява Центру протидії дезінформації

«Сім дронів росіян за ніч пролетіли територією Білорусі», – Андрій Коваленко

Росія може здійснити провокацію проти Білорусі, внаслідок якої, ймовірно, постраждають цивільні та нафтопереробний завод. Про це заявив керівник Центру протидії дезінформації (ЦПД) Андрій Коваленко.

«Сім дронів росіян за ніч пролетіли територією Білорусі, за вересень таких було 30, був зафіксований раніше навіть удар БПЛА шахед поблизу Мозиря, де є НПЗ (нафтопереробний завод, – «Главком»). Все йде до того, що Росія таки здійснить провокацію проти Білорусі, внаслідок якої можуть постраждати як цивільні, так і сам НПЗ. І це свідомі дії росіян», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що щонайменше вісім ударних безпілотників «Шахед», якими російська армія в ніч на 18 жовтня атакувала Україну, залітали на територію Білорусі, повідомив моніторинговий проєкт «Білоруський гаюн».

Згідно з повідомленнями, деякі дрони, пролетівши над територією Білорусі, повернулися назад в Україну. Інформації про те, чи були безпілотники збиті над Білоруссю, наразі немає.

Раніше стало відомо, що Білорусь ухвалила рішення замовчувати факти зальоту російських ударних безпілотників на її територію. Про це заявив самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко.