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ЗСУ взяли в полон єгиптянина: як він потрапив на фронт

Наталія Порощук
glavcom.ua
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ЗСУ взяли в полон єгиптянина: як він потрапив на фронт
Єгиптянин, якого взяли в полон, знає чотири мови
фото з відкритих джерел (ілюстративне)

Орест Дрималовський: Цікавий такий персонаж, знає чотири мови, поліглот

На Курахівському напрямку українські бійці взяли в полон окупантів, один з них виявився єгиптянином. Про це повідомив представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський в ефірі телемарафону.

Дрималовський розповів, що єгиптянин приїхав до Росії здобувати вищу освіту у сфері IT-технологій. Йому через місяць після отримання російського паспорта дали повістку та відправили на фронт. Згодом окупант потравпив у полон.

«Цікавий такий персонаж, знає чотири мови, поліглот. Жити буде», – розповів Дрималовський.

Нагадаємо, що РФ для війни в Україні вербує іноземців. Одного з таких найманців вдалося взяти в полон українським десантникам. Він прибув воювати за Росію із далекої африканської республіки Сьєрра-Леоне. 

Також Росія завербувала до своєї армії близько 15 тисяч жителів Непалу, запропонувавши натомість їм за службу 2000 доларів.

Раніше полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії. За словами сомалійця, в одному із загонів РФ було близько 20 іноземних найманців.

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Теги: фронт полон росія росіяни війна Україна Єгипет

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