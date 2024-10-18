ЗСУ взяли в полон єгиптянина: як він потрапив на фронт

Єгиптянин, якого взяли в полон, знає чотири мови

Орест Дрималовський: Цікавий такий персонаж, знає чотири мови, поліглот

На Курахівському напрямку українські бійці взяли в полон окупантів, один з них виявився єгиптянином. Про це повідомив представник пресслужби 79-ї окремої десантно-штурмової Таврійської бригади Орест Дрималовський в ефірі телемарафону.

Дрималовський розповів, що єгиптянин приїхав до Росії здобувати вищу освіту у сфері IT-технологій. Йому через місяць після отримання російського паспорта дали повістку та відправили на фронт. Згодом окупант потравпив у полон.

«Цікавий такий персонаж, знає чотири мови, поліглот. Жити буде», – розповів Дрималовський.

Нагадаємо, що РФ для війни в Україні вербує іноземців. Одного з таких найманців вдалося взяти в полон українським десантникам. Він прибув воювати за Росію із далекої африканської республіки Сьєрра-Леоне.

Також Росія завербувала до своєї армії близько 15 тисяч жителів Непалу, запропонувавши натомість їм за службу 2000 доларів.

Раніше полонений сомалієць назвав країни, найманці з яких воюють на боці Росії. За словами сомалійця, в одному із загонів РФ було близько 20 іноземних найманців.