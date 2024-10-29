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ЗСУ вперше вдарили по військових КНДР у Курській області – El Pais

Наталія Порощук
glavcom.ua
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ЗСУ вперше вдарили по військових КНДР у Курській області – El Pais
фото: CNTAC (ілюстративне)

Українська артилерія атакувала північнокорейських військових

ЗСУ вперше ударили по будівлях, де, ймовірно, перебували північнокорейські військові у Курській області. Про це повідомляє El Pais.

Зазначається, що офіцер ЗСУ повідомив виданню, що українська артилерія вже завдала ударів по будівлях, де, ймовірно, перебували північнокорейські військові.

Підтверджень цієї інформації наразі немає.

Нагадаємо, Північна Корея направила близько 10 тис. військових до Росії для навчань та участі у війні РФ проти України. Про це повідомила заступниця речника Пентагону Сабріна Сінгх, пише АР. 

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга закликав негайно зняти обмеження на далекобійні удари по Росії після підтвердження в Північноатлантичному альянсі інформації про присутність військ КНДР на території країни-агресора. 

Раніше повідомлялося, що Генеральний секретар НАТО Марк Рютте підтвердив залучення Росією північнокорейських військових у війні проти України. За його словами, військові підрозділи з КНДР наразі розгорнуто у Курській області РФ. Про це генсек Альянсу заявив на брифінгу. 

Раніше президент Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що вже 27-28 жовтня перші військові КНДР будуть застосовані Росією в зонах бойових дій.

Як повідомлялося, військові запаси Північної Кореї дозволять їй проводити бойові дії протягом трьох місяців. Південнокорейське агентство Yonhap зазначає, що заводи КНДР запрацювали на повну потужність, щоб забезпечити необхідність збройних сил Росії в озброєннях.

До слова, The Wall Street Journal писала, що військові КНДР, які перебувають у Росії, можуть не бути найкращими представниками армії Кім Чен Ина. Згідно з відео та інформацією розвідки, це, ймовірно, молоді люди у віці від підліткового до 20 років, які перебувають на початкових етапах військової служби. 

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Теги: росія ЗСУ військові Північна Корея росіяни Курщина

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