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Чи зможе БРІКС «вбити» долар: аналіз Bloomberg

Ірина Озтурк
glavcom.ua
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Чи зможе БРІКС «вбити» долар: аналіз Bloomberg
Росія і Китай намагаються просувати ідею дедоларизації світової торгівлі, але реальних механізмів зробити це немає
фото із відкритих джерел

Мрія про дедоларизацію БРІКС залишається фантастикою

Росія прагне використати групу БРІКС для обходу долара у міжнародній торгівлі. Однак цим планам судилося залишитися лише фантазією, пише Bloomberg.

«Президент Володимир Путін – борець за зниження міжнародної ролі долара – цього тижня провів щорічний саміт БРІКС. Незважаючи на весь ентузіазм щодо дедоларизації, організатори конференції радили учасникам брати з собою в місто на Волзі зелені банкноти (або євро), адже неросійські картки Visa не працюватимуть» – йдеться у публікації.

«Важко уявити кращий приклад того, як складно розлучитися з валютою, яка домінувала у світовій фінансовій системі після закінчення Другої світової війни», – наголошують автори публікації.

Хоча країни БРІКС сукупно представляють значну частину світової економіки, глобальна інфраструктура, налаштована під долар, швидше за все, гарантуватиме домінування американської валюти ще принаймні кілька десятиліть, пише Bloomberg.

Росія і Китай намагаються просувати ідею дедоларизації світової торгівлі, але реальних механізмів зробити це зараз насправді немає. За словами власних економістів Bloomberg Алекса Ісакова та Жерара ДіПіппо, країни БРІКС мають три варіанти обійти долар у транскордонних платежах: торгувати за місцеві валюти, за нові цифрові валюти або за китайські юані. І всі три варіанти вкрай сумнівні.

«Розрахунки в місцевій валюті зазвичай дорогі через низьку ліквідність. Цифрові валюти надто мінливі і їм загалом не вистачає ліквідності, щоб впоратися з основними торговими потоками. Залишається юань, який Китай хоче інтернаціоналізувати, але не хоче дозволяти вільному коливанню (його курсу, – «Главком»). Також залишається невирішеним питання, чи захоче (Пекін, – «Главком») в умовах кризи викачувати необмежену кількість юанів за межі своєї економіки», – кажуть економісти.

Автори Bloomberg вважають, що США в кризові моменти допомагають поставкою долара своїм союзникам, аби підтримати їхню фінансову систему. Натомість Китай не здатен забезпечити достатньою кількістю юаней навіть одну Росію, кажуть автори публікації. Ця ідея навіть не озвучувалася на саміті БРІКС.

До слова, Швейцарія втрачає лідерство як провідний світовий фінансовий центр. Країна все ще залишається найбільш затребуваною у світі юрисдикцією щодо довірчого управління активами приватних клієнтів з усього світу. Але, як показало останнє дослідження консалтингової компанії Deloitte, її лідерство, особливо в порівнянні з потенціалом Великої Британії та США поступово тане.

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Теги: Китай БРІКС інфраструктура курс доллара економіка США

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