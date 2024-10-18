Сі Цзіньпін візьме участь у саміті БРІКС у Казані

Голова КНР Сі Цзіньпін вирушить із візитом до РФ 22-24 жовтня для участі у саміті БРІКС. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на повідомлення представниці китайського МЗС Хуа Чуньїн.

«На запрошення президента РФ Володимира Путіна голова Сі Цзіньпін відвідає XVI саміт БРІКС у Казані в Росії з 22 по 24 жовтня», – наголошується в документі. Запрошення на захід Сі Цзіньпін отримав аж у серпні, проте остаточно відповів лише зараз.

Міністр закордонних справ Китаю Ван І раніше підтвердив інформацію про плани лідера КНР поїхати до РФ у жовтні на відповідний захід.

У четвер 12 вересня Ван І зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Китайський чиновник заявив, що Сі «з радістю прийняв запрошення» очільника Кремля взяти участь у саміті БРІКС у Казані в жовтні.

БРІКС – міждержавне об'єднання, створене у 2006 році. Росія з 1 січня обіймає посаду голови організації. Крім неї, а також Бразилії, Індії, Китаю та ПАР, з початку 2024 року до БРІКС приєдналися Єгипет, Ефіопія, Іран, ОАЕ та Саудівська Аравія.

Раніше країна-агресорка запросила президента Болівії Луїса Арсе на саміт БРІКС. Запрошення на участь у саміті диктатор Росії Володимир Путін надіслав також прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді. Останній того ж дня, 9 липня, прийняв запрошення.

Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін востаннє мав особисту зустріч із російським диктатором 3 липня 2024 року перед початком 24-го засідання Ради глав держав-членів ШОС в Астані.