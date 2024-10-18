Сі Цзіньпін незабаром приїде до Путіна: подробиці візиту
Сі Цзіньпін візьме участь у саміті БРІКС у Казані
Голова КНР Сі Цзіньпін вирушить із візитом до РФ 22-24 жовтня для участі у саміті БРІКС. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на повідомлення представниці китайського МЗС Хуа Чуньїн.
«На запрошення президента РФ Володимира Путіна голова Сі Цзіньпін відвідає XVI саміт БРІКС у Казані в Росії з 22 по 24 жовтня», – наголошується в документі. Запрошення на захід Сі Цзіньпін отримав аж у серпні, проте остаточно відповів лише зараз.
Міністр закордонних справ Китаю Ван І раніше підтвердив інформацію про плани лідера КНР поїхати до РФ у жовтні на відповідний захід.
У четвер 12 вересня Ван І зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Китайський чиновник заявив, що Сі «з радістю прийняв запрошення» очільника Кремля взяти участь у саміті БРІКС у Казані в жовтні.
Раніше країна-агресорка запросила президента Болівії Луїса Арсе на саміт БРІКС. Запрошення на участь у саміті диктатор Росії Володимир Путін надіслав також прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді. Останній того ж дня, 9 липня, прийняв запрошення.
Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін востаннє мав особисту зустріч із російським диктатором 3 липня 2024 року перед початком 24-го засідання Ради глав держав-членів ШОС в Астані.
Коментарі — 0