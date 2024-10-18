Головна Світ Політика
search button user button menu button

Сі Цзіньпін незабаром приїде до Путіна: подробиці візиту

Ірина Озтурк
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Сі Цзіньпін незабаром приїде до Путіна: подробиці візиту
Сі Цзіньпін планує приїхати до Росії
фото із відкритих джерел

Сі Цзіньпін візьме участь у саміті БРІКС у Казані 

Голова КНР Сі Цзіньпін вирушить із візитом до РФ 22-24 жовтня для участі у саміті БРІКС. Про це пишуть росЗМІ із посиланням на повідомлення представниці китайського МЗС Хуа Чуньїн.

«На запрошення президента РФ Володимира Путіна голова Сі Цзіньпін відвідає XVI саміт БРІКС у Казані в Росії з 22 по 24 жовтня», – наголошується в документі. Запрошення на захід Сі Цзіньпін отримав аж у серпні, проте остаточно відповів лише зараз. 

Міністр закордонних справ Китаю Ван І раніше підтвердив інформацію про плани лідера КНР поїхати до РФ у жовтні на відповідний захід.

У четвер 12 вересня Ван І зустрівся з російським диктатором Володимиром Путіним у Санкт-Петербурзі. Китайський чиновник заявив, що Сі «з радістю прийняв запрошення» очільника Кремля взяти участь у саміті БРІКС у Казані в жовтні.

БРІКС – міждержавне об'єднання, створене у 2006 році. Росія з 1 січня обіймає посаду голови організації. Крім неї, а також Бразилії, Індії, Китаю та ПАР, з початку 2024 року до БРІКС приєдналися Єгипет, Ефіопія, Іран, ОАЕ та Саудівська Аравія. 

Раніше країна-агресорка запросила президента Болівії Луїса Арсе на саміт БРІКС. Запрошення на участь у саміті диктатор Росії Володимир Путін надіслав також прем'єр-міністру Індії Нарендрі Моді. Останній того ж дня, 9 липня, прийняв запрошення.

Нагадаємо, голова КНР Сі Цзіньпін востаннє мав особисту зустріч із російським диктатором 3 липня 2024 року перед початком 24-го засідання Ради глав держав-членів ШОС в Астані.

Читайте також:

Теги: росія саміт Китай путін БРІКС диктатор Сі Цзіньпін запрошення

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Росіяни активно підтримують політику Путіна
«Це війна лише Путіна»? Коли Захід нарешті зніме рожеві окуляри
14 жовтня, 09:02
Путін наростив впливи в Африці, спробував понервувати США активністю у Латинській Америці, фактично інкорпорував Білорусь
Війна з Росією це погано, але мир з нею це ще гірше
11 жовтня, 13:23
Російські безпілотники вкотре пролітають поруч з Хмельницькою АЕС
Росія намагалася здійснити атаку на Хмельницьку АЕС? «Енергоатом» повідомив деталі
23 вересня, 15:41
«Шахеди» заходили до Білорусі о 00:13, 02:29, 03:05 та 03:52
Уночі до Білорусі навідалися «Шахеди», один із залетів із РФ
26 вересня, 14:31
Підрозділи ГУР повністю звільнили територію Вовчанського агрегатного заводу
Військовий повідомив, що є головною ціллю окупантів на Харківщині
30 вересня, 15:58
Крилата ракета Storm Shadow
Der Spiegel порахував, скільки об'єктів зможе атакувати Україна, якщо Захід дозволить бити вглиб РФ
4 жовтня, 08:58
Українські військові, які проводять операцію в Курській області, демонструють світові гуманне ставлення до місцевого населення
Керівник Центру протидії дезінформації розповів про хід операції ЗСУ на Курщині
12 жовтня, 12:34
Усі футболісти виходили на матч, тримаючи за руки дітей російських окупантів
Депутат Держдуми РФ влаштував істерику через потрапляння російських футболістів до бази «Миротворця»
Вчора, 16:49
Метте Фредеріксен наголосила, що війна, яка зараз триває в Україні, ніколи не повинна була початися
Прем'єр Данії про план перемоги Зеленського: Є дуже хороші ідеї
Вчора, 16:53

Політика

«Не план перемоги для Угорщини»: Орбан розкритикував план Зеленського
«Не план перемоги для Угорщини»: Орбан розкритикував план Зеленського
«Рухатись далі»: Байден поговорив із Нетаньягу після смерті глави ХАМАСу
«Рухатись далі»: Байден поговорив із Нетаньягу після смерті глави ХАМАСу
Сі Цзіньпін незабаром приїде до Путіна: подробиці візиту
Сі Цзіньпін незабаром приїде до Путіна: подробиці візиту
Байден прибув до Німеччини: Білий дім назвав ключові цілі візиту
Байден прибув до Німеччини: Білий дім назвав ключові цілі візиту
Париж починає підготовку до гонки озброєнь із Росією – очільник МЗС Франції
Париж починає підготовку до гонки озброєнь із Росією – очільник МЗС Франції
Колишній зять Путіна очолив дачний кооператив – ЗМІ
Колишній зять Путіна очолив дачний кооператив – ЗМІ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
87K
Ексгенпрокурор звернувся до своїх колег прокурорів-інвалідів
79K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 18 жовтня: ситуація на фронті
54K
Ексгенпрокурор пояснив, як інваліди захопили прокуратуру Хмельниччини
31K
Карта повітряних тривог України онлайн 18 жовтня 2024
27K
Незаконне збагачення: чинній народній депутатці повідомлено про підозру
16K
У справі ДТП з вини посадовця БЕБ Ткачука слідчі хочуть вилучити усю медичну документацію жінки, що залишилася без ніг

Новини

Масштабна тривога, ЗСУ відбили центр Торецька: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Мінлива хмарність та заморозки: прогноз погоди на 18 жовтня
Сьогодні, 06:00
В Києві пів ночі тривала повітряна тривога
Сьогодні, 03:12
18 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Виступ Зеленського на Єврораді, розширення зони бойових дій на Куп'янщині. Головне за 17 жовтня
Вчора, 21:00
США представили новий пакет допомоги, Україна заблокувала головування РФ у Комісії з захисту Чорного моря: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
Фонд Арсенія Яценюка «Відкрий Україну» відкриває набір на участь у 10-му Київському Безпековому Форумі для Молоді
14 вересня, 12:39
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua