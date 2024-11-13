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Вадим Денисенко Журналіст, бізнесмен

Шойгу поїхав до Китаю. Що приховує таємна дипломатія Кремля

glavcom.ua
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Шойгу поїхав з візитом в Китай
фото: з відкритих джерел

«Це виглядає, як приниження Китаю, такий собі складний жест перед американцями, яким демонструють пониження статусу переговорника»

Шойгу поїхав з візитом в Китай. Поки ми не розуміємо, що він обговорював і чи є якісь результати. Але не менш цікаво інше: останні місяці Шойгу, хоч і мав синекуру, явно був в серйозній опалі (тиждень тому він вчергове не зміг в своїй рідній Тиві продавити призначення свого сенатора, а місцевий, лояльний йому парламент «бунтував» проти нього).

І тут ми підходимо до найцікавішого: що стало причиною того, що в момент імовірних переговорів з Трампом Путін відправляє цього, без перебільшення клоуна, з відсутніми повноваженнями в Пекін?

  • Це виглядає, як приниження Китаю, такий собі складний жест перед американцями, яким демонструють пониження статусу переговорника.
  • ⁠Якщо це вимога Китаю прислати саме Шойгу (свого часу Путін нам призначив переговорника Медведчука), то це принижує Путіна.
  • Відбулася реінкарнація Шойгу і він знову повернувся в фавор.

Який із цих варіантів вірний, зможемо сказати вже найближчим часом.

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Джерело
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Теги: Сергій Шойгу Китай росія

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