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Опозиція РФ пропонує видавати емігрантам паспорти «Російської республіки»: деталі

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Опозиція РФ пропонує видавати емігрантам паспорти «Російської республіки»: деталі
Проєкт паспорта буде презентовано на зустрічі представників «З'їзду народних депутатів» 7-8 листопада у Варшаві
фото з відкритих джерел

«Російська Республіка» має існувати паралельно з Російською Федерацією»

Частина російської політичної еміграції у Євросоюзі виступила з ініціативою видачі тим, хто виїхав із РФ з політичних міркувань, нового альтернативного паспорту. З такою заявою виступила членкиня виконавчої ради «З'їзду народних депутатів» Ольга Курносова, повідомляє Sota.

При цьому у документі зазначатиметься громадянство не Російської Федерації, а «Російської республіки». «Російська Республіка» має існувати паралельно з Російською Федерацією, а видача її громадянства матиме заявний характер», – пояснила Курносова.

Чи така республіка фізично існуватиме на контрольованій ЗСУ території Курської області, чи залишиться віртуальним утворення, залежить від подальших домовленостей з іншими державами, наголосила політикиня.

Права та обов'язки громадян «Російської республіки» обговорюватимуться окремо, додала Курносова.

Проєкт паспорта буде презентовано на зустрічі представників «З'їзду народних депутатів», який відбудеться 7-8 листопада у Варшаві. До слова, єдиний «З'їзд народних депутатів» розколовся на дві частини. Одна з них лишилася з політиком Іллею Пономарьовим, який нині живе та працює в Україні, інша – відмежувалася від нього.

Нагадаємо, російські опозиціонери Юлія Навальна, Ілля Яшин і Володимир Кара-Мурза анонсували проведення антивоєнної великої антивоєнної демонстрації у Берліні 17 листопада.

До слова, російські опозиціонери ллють сльози через те, що ЗСУ зараз ведуть бойові дії на Курщині. Про це в інтерв’ю «Главкому» повідомив російський опозиціонер Ілля Пономарьов.

Також журнал Time визнав дружину нині покійного російського політика Олексія Навального Юлію однією зі ста найвпливовіших людей 2024 року. Вона очолила категорію «Лідери». 

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Теги: росія паспорт опозиція громадянство

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