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Росія тишком-нишком вивозить великі обсяги нафти

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Росія тишком-нишком вивозить великі обсяги нафти
Росія таємно переправляє свою нафту
фото з відкритих джерел

Старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва Елізабет Броу: «Чим менше світова спільнота знає, тим краще для Росії»

Росія дедалі активніше приховує свої операції з експорту нафти та нафтопродуктів, щоб не дозволяти західним країнам відстежувати виконання санкцій.

У II кварталі не менше ніж 47 млн. барелів було перевантажено в море з борту на борт танкерами, які відключали транспондери, що дозволяють визначити місцезнаходження судна. Про це свідчить аналіз, проведений S&P Global. Це трохи порівняно із загальним обсягом морського експорту (у квітні-червні Росія вивозила від 7,3 до 8,3 млн барелів нафти та нафтопродуктів на добу, за даними Міжнародного енергетичного агентства), але в три рази перевищує показник I кварталу – 15 млн барелів.

Росія тишком-нишком вивозить великі обсяги нафти фото 1

А рік тому, у II кварталі 2022 року, тишком-нишком було перевантажено взагалі лише кілька мільйонів барелів.

У практиці морської перевалки немає нічого незвичайного: невеликі танкери можуть перевозити нафту з порту, перевантажуючи її на супертанкер, який потім вирушить у далеку подорож. Буває, що це робиться і з відключеними транспондерами, хоча подібні операції характерні здебільшого для підсанкційних поставок. Але все одно активність Росія тут особливо помітна (точніше, прихована): у II кварталі на російську нафту припала половина світових обсягів таємної перевалки, випливає з даних S&P.

«Чим менше світова спільнота знає, тим краще для Росії», адже західним країнам, щоб ефективно реалізовувати санкції, треба мати уявлення про її реальні дії, каже Елізабет Броу, старший науковий співробітник Американського інституту підприємництва. «Їх дуже складно сховати повністю, але вони Росія ускладнюють ситуацію, виключаючи системи автоматичної ідентифікації на судах», – додає вона.

В ексклюзивній економічній зоні Росії у II кварталі було здійснено 394 перевалки з борту на борт із вимкненими транспондерами проти 266 кварталом раніше. Якщо на початку року на Росію припало близько половини таких операцій у світі, то у квітні-червні – вже дві третини.

Приховування джерела постачання нафти дозволяє Росії продавати її до країн, що повністю заборонили імпорт, вважають аналітики консалтингової фірми Windward: «Російська нафта все ще знаходить шлях до Європи, незважаючи на санкції».

Але експерт Девід Танненбаум з Blackstone Compliance Services вважає, що основна мета таємних операцій – продовжувати отримувати західні страхові та фінансові послуги, незважаючи на продаж нафти вище встановленої «великою сімкою» та Євросоюзом стелі $60 за барель. Як показує аналіз S&P Global, з 93 танкерів, які брали участь у II кварталі в таємних операціях з перевалки нафти в ексклюзивній економічній зоні Росії, 43 мали страховку від лондонської організації, що об'єднує страховиків майна International Group of P&I Clubs.

Нагадаємо, постачання російської нафти до Індії різко знизиться, оскільки країни Близького Сходу роблять привабливіші пропозиції. Про це в інтерв'ю Bloomberg повідомив міністр нафти Індії Хардіп Пурі. Із січня Індія стала другим за величиною після Китаю споживачем російської нафти. 

Компанії країни взяли на себе більшу частину обсягів після того, як ЄС заборонив з 5 грудня минулого року імпорт російської нафти, а виробники запропонували знижки. У червні постачання досягли 55,8 млн барелів. При цьому розмір дисконту ніколи не був величезним. У перший місяць літа він становив $7,5.

Міністр нафти Індії при цьому сказав Bloomberg, що країна живе за законами ринку і купуватиме нафту у будь-кого. Хардіп Пурі додав, що уряд не приймає рішення про закупівлю нафти, але доручив НПЗ дотримуватися ліміту цін на російську нафту, встановлену «Великою сімкою».

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Теги: нафта росія санкції імпорт послуги Порту подорож

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