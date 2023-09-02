Путін втратив свого головного покупця. Індія навідріз відмовляється від нафти

Індія анонсувала плани максимально скоротити закупівлю нафти країни-агресора

Найбільший покупець російської нафти, який забирав кожен другий барель, який танкери вивозили з портів РФ, має намір різко скоротити закупівлі. Залежність Індії «від нафти з Росії буде суттєво зменшена», заявив у п'ятницю глава Міненерго країни Хардеп Пурі. Про це пише Bloomberg.

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За його словами, індійські НПЗ, які після початку війни більш ніж у 40 разів збільшили закупівлі в РФ та забезпечували ними половину всього нафтового імпорту, переходитимуть на барелі з Близького Сходу. Ціни на нафту з країн Перської Затоки «стали значно привабливішими», наголосив Пурі. Російська нафта для Індії дорожчає після того, як обмежити знижки на неї зажадав президент Володимир Путін. Середня ціна реалізації сорту Urals, за даними Мінфіну РФ, склала $64,37 за барель і перевищила цінову стелю країн G7, хоча ще на початку року коштувала близько $50, а наприкінці минулого — лише трохи більше $40.

Влада Індії проінструктувала нафтопереробні заводи про необхідність суворо дотримуватися санкцій Заходу щодо Росії, підкреслив Пурі. «Ми на ринку сьогодні, і ми купуватимемо в будь-кого», – додав він.

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У міру того, як російська нафта дорожчає, попит на неї в Індії вже падає. За даними Kpler, обсяги поставок знижуються три місяці поспіль і в червні впали до мінімуму за 7 місяців - 1,6 млн. барелів на день. Порівняно з рекордами, показаними у травні (2,2 млн барелів на добу), імпорт із РФ обвалився більш ніж на чверть.

Російські барелі Індія замінює саудівськими: постачання з королівства, найбільшого нафтовидобувача в ОПЕК, зросли на 63%, до 863 тисяч барелів на день.

Для російських нафтовиків індійський ринок виявився «капканом», з якого важко вибратися: постачання оплачувалися в індійських рупіях, які «зависли» у місцевих банках без можливості виведення чи конвертації в інші валюти. Обсяг цих платежів, що «застрягли», досяг $39 млрд, розповідало Reuters джерело в банківських колах.

Нагадаємо, західні санкції змушують Москву та її клієнтів шукати альтернативу долару для розрахунків. Тож індійські нафтопереробні компанії пішли на неочікуваний крок та почали оплачувати частину нафти, що імпортується з Росії, у китайських юанях.

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Найбільший в Індії покупець російської нафти Indian Oil Corp у червні першим із державних компаній сплатив деякі партії російської нафти в юанях, повідомили три джерела, знайомі з питанням. Принаймні два з трьох приватних нафтопереробників в Індії оплачують частину імпорту з РФ юанями, повідомили два інші джерела.