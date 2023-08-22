Стартує саміт БРІКС: які країни візьмуть участь і хто розраховує на членство

У ПАР заявили про готовність прийняти на саміті БРІКС лідерів 40 країн

Саміт БРІКС у південноафриканському Йоганнесбурзі з 22 по 24 серпня 2023 року відвідають лідери 40 країн, заявив офіційний представник МЗС ПАР Нельсон Кгвете. Про це пише видання Reuters.

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Група БРІКС, що складається з найбільших економік, що розвиваються, – Бразилії, Росії, Індії, Китаю та Південної Африки – проведе свій 15-й саміт глав держав і урядів у Йоганнесбурзі з 22 по 24 серпня.

«Понад 40 глав держав візьмуть участь», – сказав дипломат.

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Раніше стало відомо, що президент країни Сиріл Рамафоса запросив лідерів 67 країн і 20 представників організацій взяти участь у заходах на саміті БРІКС.

Бразилія, Росія, Індія та Китай є засновниками БРІКC (англ. BRICS – скорочення від Brazil, Rusia, India, China, South Africa – «Главком»). На ці країни разом припадає понад 40% населення світу та чверть світової економіки. Окрім геополітики, група фокусується на економічному співробітництві та збільшенні багатосторонньої торгівлі та розвитку.

Акронім БРІКC був придуманий у 2001 році тодішнім головним економістом Goldman Sachs Джимом О'Нілом у дослідницькій статті, яка підкреслювала потенціал зростання Бразилії, Росії, Індії та Китаю. Блок був заснований як неформальний клуб у 2009 році, щоб забезпечити платформу для своїх членів, щоб кинути виклик світовому порядку, де домінують Сполучені Штати та їхні західні союзники.

Його створення ініціювала Росія. Група не є офіційною багатосторонньою організацією, як ООН, Світовий банк або Організація країн-експортерів нафти (ОПЕК). Глави держав і урядів країн-учасниць збираються щорічно, причому кожна країна бере на себе однорічне головування в групі.

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Південна Африка, найменший член з точки зору економічного впливу та чисельності населення, була першoю країною, що виграла від розширення блоку в 2010 році, коли угруповання стало відомим як БРІКС.

Які країни ще хочуть приєднатися до БРІКС і чому?

Понад 40 країн, включаючи Іран, Саудівську Аравію, Об’єднані Арабські Емірати, Аргентину, Алжир, Болівію, Індонезію, Єгипет, Ефіопію, Кубу, Демократичну Республіку Конго, Коморські острови, Габон і Казахстан, за даними на 2023 рік, висловили зацікавленість у приєднанні до форуму.

Ці країни розглядають БРІКС як альтернативу глобальним організаціям, у яких домінують традиційні західні держави, і сподіваються, що членство відкриє переваги, зокрема фінансування розвитку, збільшення торгівлі та інвестицій.

Невдоволення глобальним порядком серед країн, що розвиваються, посилилося через пандемію Covid-19, коли багаті країни накопичили рятівні вакцини. Іран, де зосереджено близько чверті нафтових запасів Близького Сходу, заявив: сподівається, що механізм нового членства буде прийнято «якнайшвидше».

Нафтовий супертяж Саудівська Аравія була серед понад десятка країн, які брали участь у переговорах «друзів БРІКС» у Кейптауні в червні. Росія та Бразилія підтримали приєднання до БРІКС. У липні 2022 року Аргентина заявила, що отримала офіційну підтримку Китаю у своїй спробі приєднатися до групи.

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Ефіопія, одна з найбільш швидкозростаючих економік Африки, заявила в червні, що подала запит на приєднання до блоку, а речник міністерства закордонних справ повідомив, країна продовжуватиме співпрацю з міжнародними установами, які можуть захистити її інтереси.

Президент Болівії Луїс Арсе висловив зацікавленість у членстві в БРІКС і, як очікується, візьме участь у саміті. Його уряд заявив у липні, що він має намір зменшити залежність від долара США для зовнішньої торгівлі, замість цього повернувшись до китайського юаня, відповідно до заявленої мети лідерів БРІКС зменшити залежність від американської валюти.

У липні Алжир заявив, що подав заявку на членство в БРІКС і став акціонером Нового банку розвитку, так званого Банку БРІКС. Північноафриканська держава має багаті нафтові та газові ресурси та прагне диверсифікувати свою економіку та зміцнити партнерство з Китаєм та іншими країнами.

Нагадаємо, у межах зустрічі в ПАР одразу кілька країн можуть бути запрошені до БРІКС, однак офіційний перелік держав-кандидатів поки що тримається в секреті. Про це повідомляє Financial Times. 23 країни подали офіційні заявки на вступ до БРІКС. Співрозмовник видання вважає малоймовірним, що до спілки будуть запрошені одразу всі 23 країни. Очікується, що на саміті будуть узгоджені критерії для прийому нових членів.

Зазначається, що обговорення про можливе розширення стало супроводжуватися протистоянням між Китаєм, який хоче бачити в союзі не лише економічну, а й політичну силу та Індією, яка виступає проти цього. Джерело в Пекіні відзначило, що у разі розширення БРІКС на організацію припадатиме така сама частка ВВП, як і на G7.

А от відсутність диктатора Володимира Путіна на саміті БРІКС у Південній Африці свідчить про ізоляцію Росії на міжнародній арені. Про це повідомляє СNN. Як пише видання, раніше Путін займав важливу позицію, на яку звертали увагу. Але після його вторгнення до України світ сприймає його інакше. Тепер російський диктатор відсутній на світовій політичній арені.

Хоча Путін продовжує розбудовувати відносини з Китаєм та Іраном, не варто забувати і про Білорусь. При цьому він раніше заявив, що не вважає свою присутність у БРІКС «важливішою за мою присутність зараз у Росії».

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін вирішив особисто проконтролювати, як триває підготовка до саміту БРІКС та зателефонував президенту Південно-Африканської Республіки Сирілу Рамафосі.

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Нагадаємо, міністерство юстиції ПАР запросило ордер на арешт російського диктатора Володимира Путіна у директора державного обвинувачення (NDPP) Шаміле Батохі.