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Стало відомо, де відбудеться наступна зустріч послів за формулою миру Зеленського

Діана Гасюк
glavcom.ua
Стало відомо, де відбудеться наступна зустріч послів за формулою миру Зеленського
Заступник глави Офісу президента Ігор Жовква
фото з відкритих джерел

Заплановано зібрати більше ніж 70 учасників на цьому засіданні

Цього тижня у столиці України, Києві, запланована зустріч дипломатичних представників з різних країн, де вони обговорять та працюватимуть над українською формулою мирного врегулювання. Про це заявив заступник глави Офісу президента Ігор Жовква в інтервʼю «Інтерфакс-Україна».

Заплановано зібрати більше ніж 70 учасників на цьому засіданні.

«Ми спираємося на нашу власну стратегію та враховуємо всі пропозиції, включаючи ті, що надійшли від Китаю та Бразилії. Ці пропозиції відзначаються раціональністю і здатністю гармонійно узгодитися з мирними інтересами, а також інтересами України. На наступному етапі зустрічі дипломатичних представників, запланованому на цей тиждень у Києві, передбачається залучення ще більшої кількості учасників, і їх кількість, я думаю, перевищить 70», – повідомив він.

За словами Жовкви, важливо відзначити, що в цій роботі щодо формули миру бере участь ПАР, беруть участь інші держави Глобального Півдня - Бразилія, Індія, Китай.

Він також додав, що дипломатичний радник президента ПАР брав участь у двох зустрічах, присвячених формулі миру, які відбулися як у Копенгагені, так і в Джидді.

Жовква підкреслив, що Україна впевнено йдемо до того, щоб «все-таки в цьому році, восени, провести саміт формули миру».

«Мир в Україні може бути лише на основі формули миру України, бо війна триває в Україні» – підсумував він.

Нагадаємо, ЄС підтвердив свою готовність підтримати ініціативу України щодо справедливого миру, заснованого на повазі до суверенітету й територіальної цілісності України. 

Також Генеральна Асамблея ООН 23 лютого підтримала українську формулу миру

Зокрема 22 червня, Парламентська Асамблея Ради Європи ухвалила резолюцію про повну підтримку мирного плану президента Володимира Зеленського. 

Президент України Володимир Зеленський заявив, що українська формула миру сформульована так, що її пункти дають кожній державі й кожному лідеру змогу обрати той аспект, у якому може спрацювати рішучість саме цієї держави й цього лідера. Щоб крок за кроком Україна прийшла до необхідної безпеки

До слова, президент Володимир Зеленський наголосив, що «формула миру» є важливою платформою не лише для справедливого закінчення війни, яку розв’язала РФ проти України, – вона може стати універсальною основою для припинення інших збройних конфліктів. 

Теги: саміт війна Китай Індія Бразилія Україна

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