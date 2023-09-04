Байден розчарований тим, що Сі Цзіньпін пропустить саміт G20 в Індії – ЗМІ

Байден 7-10 вересня відвідає Індію для участі у саміті країн «Великої двадцятки», а потім здійснить візит до В’єтнаму

Президент США Джо Байден заявив у неділю, 3 вересня, що він розчарований тим, що лідер Китаю Сі Цзіньпін не відвідає саміт глав держав країн «Великої двадцятки» (G20) в Індії. Про це інформує Reuters.

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«Я розчарований... але я збираюся побачити його», – сказав Байден журналістам у Рехобот-Біч, штат Делавер, не уточнюючи подробиць.

Байден 7-10 вересня відвідає Індію для участі у саміті країн «Великої двадцятки», а потім здійснить візит до В’єтнаму, оскільки його адміністрація прагне зміцнити відносини Сполучених Штатів із країнами Азії.

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«Сі, швидше за все, пропустить саміт, а прем'єр-міністр Китаю Лі Цян, як очікується, представлятиме Пекін на зустрічі в Нью-Делі», повідомили Reuters джерела, знайомі з цим питанням.

На запитання, чи чекає він на свою поїздку, Байден відповів: «Так, чекаю».

«Я хочу трохи більше... координації. Думаю, що ці дві країни хочуть набагато тісніших відносин зі Сполученими Штатами, і це може бути дуже корисним», – додав Байден.

Раніше повідомлялося, що російський диктатор Володимир Путін не має наміру особисто відвідувати саміт G20, запланований на 9-10 вересня в Індії.

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Нагадаємо, Міністерство закордонних справ України разом з союзниками працює над отриманням запрошення на саміт G20.

До слова, міністр закордонних справ Індії Субраманьям Джайшанкар підтвердив, що Україну не було запрошено на майбутній саміт G20, який відбудеться в Індії 9-10 вересня. Таке рішення було ухвалено з огляду на те, що G20 займається зростанням та розвитком, а не врегулюванням конфліктів