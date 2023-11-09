Росіяни влізли в рекордні борги перед банками

Обсяг виданих кредитів за дев'ять місяців 2023 року сягнув понад 101 трлн рублів

Загальний обсяг виданих громадянам і російському бізнесу кредитів за дев'ять місяців 2023 року вперше сягнув позначки в 101,2 трлн рублів. Про це пишуть російські ЗМІ з посиланням на дані Центробанку.

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Зазначається, що з початку року запозичення зросли на 19%. Основна частина заборгованості припадає на бізнес – 70,5 трлн руб. Позики населенню становили 30,7 трлн. Більше половини цієї суми припадає на іпотеку – 17,1 трлн.

Повідомляється, що підвищення заборгованості за позиками значно випереджає збільшення доходів населення, що веде до зростання боргового навантаження.

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Тривожною ситуація виглядає на іпотечному ринку: станом на 1 жовтня приріст іпотеки за 12 місяців перевищив 32%. При цьому номінальні середні доходи населення збільшилися за підсумками другого кварталу 2023-го на 8,2%.

Нагадаємо, інфляція в Росії зросла до шести відсотків у вересні 2023 року проти 5,3% в серпні 2023 року. Це зумовлено зростанням споживчих цін на харчові продукти та пальне. Вища інфляція майже напевно збільшить витрати на фінансування війни Росії в Україні.