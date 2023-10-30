Кремль створює фейковий конгрес на противагу Кримській платформі

Крим під російською окупацією перебуває з 2014 року

У Москві відбувся конгрес «Міжнародного клубу друзів Криму» та Кримської африканської ділової ради

Російська влада занепокоєна дипломатичними успіхами України стосовно деокупації Криму і створили фейковий конгрес на противагу «Кримській платформі». Про це повідомляє Центр національного спротиву.

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У рамках Ялтинського міжнародного економічного форуму (ЯМЕФ), який цьогоріч Кремль провів 23-24 жовтня у Москві, було проведено конгрес «Міжнародного клубу друзів Криму» та Кримської африканської ділової ради.

До участі в заході Кремлю вдалось залучити представників з понад 40 країн світу та загальною чисельністю делегатів близько 150 осіб.

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Основна мета заходу – це запевнити представників із країн Африки та Латинської Америки в тому, що Росія може забезпечити їхні потреби у зернових, а також у тому, що вони можуть вкладати інвестиції у проєкти на території РФ. У рамках цих дискусій Росія розробляє механізми протидії міжнародним економічним санкціям аби вберегти свої економічні взаємини з ринками, які залежні від постачання збіжжя.

На майданчиках форуму російські ділки активно нав’язували співпрацю з підприємствами на ТОТ для країн Африки. Росіяни запевняли представників країн Глобального Півдня у тому, що вони постачатимуть їм зернові культури в тому числі з аграрних регіонів на тимчасово окупованих територіях України. Кремль обманом намагається залучити дані країни до легітимізації захоплених територій як складових РФ.

Українське підпілля активно протидіє намірам загарбати майно агровиробників на окупованих територіях Півдня та Сходу України. Російські окупаційні адміністрації (РОА) намагаються залучити російські агрохолдинги до роботи на ТОТ. Центр національного спротиву попереджає, що будь-яка незаконна економічна діяльність на ТОТ буде розцінюватись як співпраця з ворогом та буде легітимною ціллю для українського Руху опору.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський назвав позитивні зрушення щодо можливої деокупації Криму найближчим часом. Про це він заявив під час виступу на парламентському саміті «Кримської платформи».