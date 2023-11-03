Навчання, житло і бізнес: що отримують біженці у Болгарії

У Болгарії ЮНІСЕФ виділяє ваучери багатодітним сім'ям та родинам, чиї діти відвідують болгарські школи

З початку повномасштабної війни Болгарія прийняла вже понад 160 тис. українців. Це ті, хто офіційно отримав тимчасовий захист, який болгарською називається «закрила». Документ дає право перебувати на території Болгарії, легально працювати, навчатися та отримувати безплатну медичну допомогу у надзвичайних ситуаціях. Біженці зазначають, що болгари з самого початку надавали житло, речі та їжу, організовували мовні курси та тренінги, аби зорієнтувати переселенців. Про це пише «Ранок Вдома».

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На початку повномасштабного вторгнення влада Болгарії виплачувала одноразову грошову допомогу українським переселенцям. Крім того, різні громадські організації забезпечували українців усім необхідним. Зараз кошти від держави не передбачені, проте допомога від різноманітних організацій надходить й надалі.

«Перші пів року держава надавала одноразову допомогу у розмірі 375 лев. Це приблизно 7 300 гривень. Була і допомога від Червоного Хреста Болгарії. Її можна було отримати через додаток. Виплата здійснювалася на кожного члена сім'ї. Зараз ЮНІСЕФ виділяє ваучери багатодітним сім'ям та сім'ям, чиї діти відвідують болгарські школи. Також є допомога вразливим категоріям», – пояснює операційна директорка громадської організації «Ми разом» Христина Вієр.

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Крім того, Болгарія намагається забезпечити українців безплатним житлом. Це готелі або пансіонати. Спершу там й годували безплатно. Втім, зараз за обіди у деяких готелях доводиться платити. Програма з розміщення переселенців триває і дотепер.

«Коли українець приїжджає до Болгарії, то потрапляє до розподільчого табору. Там перебувають кілька тижнів, поки тобі підшукують вільні місця у пансіонатах чи готелях в горах, або біля моря. Деякі готелі досі годують українців коштом власників», – пояснює Христина Вієр.

Що стосується біженців із дітьми шкільного віку, то проблеми немає. Болгарія радо приймає українців у своїх школах. Як пише «Ранок Вдома» цьогоріч кількість українських школярів різко зросла. Чимало дорослих українців уже працевлаштувалися. Точної статистики немає, проте наші земляки зарекомендували себе як відповідальні працівники. Крім того, багато українців уже відкрили в Болгарії власний бізнес.

До слова, Державне агентство національної безпеки Болгарії (Sans) повідомило 1 листопада, що з країни вислали кореспондента «Російської газети» Олександра Гацака через загрозу національній безпеці. Про це повідомляє інформаційне агентство ВТА.

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Відомо, що Гацака 29 вересня викликали для вручення наказу про видворення: спочатку до Міграційного управління МВС, а потім до Державного агентства національної безпеки Болгарії. Але він туди не з'явився і сховався на території посольства Росії в Софії.