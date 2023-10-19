Ліквідовано російського терориста «Бабая», який збирався взяти Київ за три дні

У російських пабліках стверджують, що Саша «Бабай» просто помер на території України

Смерть загарбника, який називав себе «християнином» і «козаком», підтвердили в РФ

На Запорізькому напрямку Сили оборони України ліквідували російського окупанта Олександра Можаєва із позивним «Бабай». Одіозний загарбник ще в 2014 році погрожував «взяти Київ за три дні». Про знешкодження терориста повідомив полковник ЗСУ Анатолій Штефан у Telegram-каналі.

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«Олександр Можаєв «Бабай» нарешті добігався. Дякую воїнам на Запорізькому напрямку. Слава Україні та її воїнам!» – написав він.

Водночас у російських пабліках стверджують, що Саша «Бабай» просто помер на території України. Пропагандисти називають терориста «ополченцем», «козаком» і «хорошою людиною-воїном».

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Раніше так званий казак Олександр Можаєв на прізвисько Бабай заявляв, що російському президенту Путіну варто вже стати царем. Також Бабай-Можаєв заявив, що війна на сході України змінила його світогляд: «Даючи свободу людям, ти розумієш, що в тебе вдома те ж саме, що відбувалося там на той момент».

Також терорист Бабай був дуже розчарований, що Росія його ніяк не відзначила за вбивства українців на Донбасі.

