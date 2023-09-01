Російські поставки нафти в Індію впали до мінімуму за сім місяців – ЗМІ

Загальний імпорт сирої нафти в Індію, який у серпні знизився на 7% порівняно з попереднім місяцем до 4,35 млн барелів на день, ймовірно, збільшиться з жовтня

Індія зменшує імпорт нафти з РФ уже третій місяць поспіль до 1,57 млн барелів на день. Ця цифра є найнижчою з січня 2023 року. Про це повідомляє Bloomberg.

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Індійські нафтопереробники також скоротили поставки з Іраку, іншого головного постачальника, на 10% у серпні до 848 000 барелів на день. Частина цих обсягів була замінена різким сплеском імпорту з Саудівської Аравії, який зріс на 63% за місяць до 852 000 барелів на день, свідчать дані.

Споживання російської сирої нафти в Індії різко зросло з минулого року, досягнувши піку в 2,15 мільйона барелів на день у травні, оскільки нафтопереробники змагалися за поставки зі значними знижками.

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Компанія Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, чий підрозділ має потужність 301 000 барелів на день, скоротила імпорт на дві третини.

«Закупівлі Reliance Industries впали до 1,1 мільйона барелів на день зі звичайних середніх значень у 1,2-1,3 мільйона барелів, оскільки компанія планує закрити установку з переробки сирої нафти у вересні», – йдеться у матеріалі.

Загальний імпорт сирої нафти в Індію, який у серпні знизився на 7% до 4,35 мільйона барелів на день, швидше за все, зросте з жовтня, оскільки попит на продукцію в четвертому кварталі набиратиме темпів, і в ньому не буде жодного масштабного зростання. у наступні місяці, додав Катона.

Раніше повідомлялося, що Казахстан купує танкери для перевезення своєї нафти через Каспійське і Чорне моря. Це є ознакою того, що країна шукає альтернативу своєму основному експортному трубопроводу через Росію.

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До слова, західні санкції проти російської нафти відкрили вікно можливостей для нових виробників, включаючи невелику країну на північно-східному узбережжі Південної Америки – Гайану.