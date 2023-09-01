Головна Світ Економіка
search button user button menu button

Російські поставки нафти в Індію впали до мінімуму за сім місяців – ЗМІ

Діана Гасюк
glavcom.ua
Російські поставки нафти в Індію впали до мінімуму за сім місяців – ЗМІ
фото з відкритих джерел

Загальний імпорт сирої нафти в Індію, який у серпні знизився на 7% порівняно з попереднім місяцем до 4,35 млн барелів на день, ймовірно, збільшиться з жовтня

Індія зменшує імпорт нафти з РФ уже третій місяць поспіль до 1,57 млн барелів на день. Ця цифра є найнижчою з січня 2023 року. Про це повідомляє Bloomberg.

Індійські нафтопереробники також скоротили поставки з Іраку, іншого головного постачальника, на 10% у серпні до 848 000 барелів на день. Частина цих обсягів була замінена різким сплеском імпорту з Саудівської Аравії, який зріс на 63% за місяць до 852 000 барелів на день, свідчать дані.

Споживання російської сирої нафти в Індії різко зросло з минулого року, досягнувши піку в 2,15 мільйона барелів на день у травні, оскільки нафтопереробники змагалися за поставки зі значними знижками.

Компанія Mangalore Refinery and Petrochemicals Ltd, чий підрозділ має потужність 301 000 барелів на день, скоротила імпорт на дві третини.

«Закупівлі Reliance Industries впали до 1,1 мільйона барелів на день зі звичайних середніх значень у 1,2-1,3 мільйона барелів, оскільки компанія планує закрити установку з переробки сирої нафти у вересні», – йдеться у матеріалі.

Загальний імпорт сирої нафти в Індію, який у серпні знизився на 7% до 4,35 мільйона барелів на день, швидше за все, зросте з жовтня, оскільки попит на продукцію в четвертому кварталі набиратиме темпів, і в ньому не буде жодного масштабного зростання. у наступні місяці, додав Катона.

Раніше повідомлялося, що Казахстан купує танкери для перевезення своєї нафти через Каспійське і Чорне моря. Це є ознакою того, що країна шукає альтернативу своєму основному експортному трубопроводу через Росію. 

До слова, західні санкції проти російської нафти відкрили вікно можливостей для нових виробників, включаючи невелику країну на північно-східному узбережжі Південної Америки – Гайану. 

Теги: Казахстан імпорт санкції росія нафта

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Путін веде Росію до загибелі
Санкції працюють. Росія продовжує свій курс на дно
16 серпня, 17:59
Російський олігарх Олег Дерипаска через свою компанію постачає найманців для армії РФ
Дерипаска допомагає вербувати найманців на війну проти України – ЗМІ
1 серпня, 12:23
Керівництво Кремля дедалі більше мілітаризує суспільство
Доки триватиме війна? Німеччина повідомила, скільки у Путіна ще є ресурсу
2 серпня, 19:58
Над Сергієвим Посадом піднімається густий дим
Під Москвою пролунав потужний вибух на заводі, що виробляє військову оптику (відео)
9 серпня, 11:07
Прапор вільного Смоленська, презентований на пресконференції. Варшава, 13 серпня 2023 року
Депутат РФ створив рух за відокремлення Смоленської області від Росії
14 серпня, 11:58
Вибухи на Хмельниччині прогриміли близько 4 години ранку
Атака на Хмельниччину: є поранені та руйнування
19 серпня, 08:54
Борель переконаний що санкційний тиск на Росію має продовжуватись
Торгівля між Росію та Євросоюзом вже не та що раніше. Боррель оприлюднив статистику
27 серпня, 16:56
Китай вирішив заборонити ввіз курки з Росії
Китай вирішив різко відмовитись від одного продукту з Росії
28 серпня, 19:25
Понад 20 приватних будинків отримали пошкодження
Атака на Кривий Ріг: чим ударили окупанти і які наслідки (фото)
22 серпня, 08:00

Економіка

Російські поставки нафти в Індію впали до мінімуму за сім місяців – ЗМІ
Російські поставки нафти в Індію впали до мінімуму за сім місяців – ЗМІ
Відновлення зернової угоди: генсек ООН відправив Лаврову «низку конкретних пропозицій»
Відновлення зернової угоди: генсек ООН відправив Лаврову «низку конкретних пропозицій»
Казахстан знайшов спосіб, як перевозити нафту в обхід Росії
Казахстан знайшов спосіб, як перевозити нафту в обхід Росії
Visa та MasterCard підвищать комісії для власників банківських карток
Visa та MasterCard підвищать комісії для власників банківських карток
Боррель заявив, що ЄС до кінця року має створити Фонд допомоги Україні на €20 млрд
Боррель заявив, що ЄС до кінця року має створити Фонд допомоги Україні на €20 млрд
На Європу чекає затяжна промислова криза – Bloomberg
На Європу чекає затяжна промислова криза – Bloomberg

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
114K
«Живий я чи ні». З’явилося інтригуюче відео Пригожина
77K
Посол Ізраїлю розповів про наслідки скасування безвізу з Україною
42K
Стрілянина у Дніпрі. ДБР зробило уточнення, чи був загиблий п'яним
38K
Новий церковний календар на вересень. Які релігійні свята відзначатимуть українці
37K
РПЦ вчергове підставила митрополита Онуфрія (заява)
26K
Винні українці? У польських студентів стало більше на одну проблему

Новини

1 вересня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:58
Українські захисники відбили атаки окупантів на п’ятьох напрямках – Генштаб
Вчора, 07:10
У деяких областях дощі з грозами: прогноз погоди на 31 серпня
Вчора, 04:55
31 серпня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Вчора, 00:06
Понад 30 боїв за добу: Генштаб назвав найгарячіші райони фронту
30 серпня, 07:29
Спека, подекуди грозові дощі: прогноз погоди на 30 серпня
30 серпня, 06:10

Прес-релізи

Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
Понад 20 HR-лідерів поділяться досвідом управління талантами за часів війни на HR Wisdom Summit
28 серпня, 17:40
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Засновники: Віктор Шлінчак та Юлія Лимар

Інформаційне агентство «Главком», Свідоцтво № 215-78Р

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту