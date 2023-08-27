Торгівля між Росію та Євросоюзом вже не та що раніше. Боррель оприлюднив статистику

Голова дипломатії ЄС розповів про різке скорочення обсягів торгівлі ЄС із країною-агресором





З початку повномасштабного вторгнення в Україну ЄС запровадив 11 раундів все більш жорстких санкцій проти Росії. Деякі люди стверджують, що ці санкції не спрацювали. Це просто неправда. Протягом року вони вже значно обмежили можливості Москви, спричинивши значну фінансову напругу, відрізавши країну-агресора від ключових ринків і значно погіршивши промисловий і технологічний потенціал Росії. Щоб зупинити війну, потрібно триматися курсу. Про це заявив голова дипломатії ЄС Жозеп Боррель у статті для свого блогу під назвою «Так, санкції проти Росії працюють».

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«Наші обмежувальні заходи, якщо використовувати технічно правильний термін, є безпрецедентними за своїм масштабом, вони зосереджені на ключових секторах російської економіки, які мають вирішальне значення для військових зусиль Москви. Крім того, ЄС також наклав заборону на поїздки та заморозив активи понад 1500 осіб і майже 250 організацій», – пише Боррель.

Імпорт із Росії до Євросоюзу минулого року впав майже на 60%, у першому кварталі цього року скорочення перевищило 75%, «Порівняно з 2021 роком, 58% від загального обсягу імпорту ЄС із Росії вже було урізано 2022 року – безпрецедентне роз'єднання.

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Імпорт неенергетичних товарів із Росії скоротився майже на 60%, причому найбільш помітне падіння припало на залізо та сталь, дорогоцінні метали та деревину. Ця динаміка посилюється: скорочення імпорту неенергетичних товарів за перший квартал 2023 року – 75%, а для енергетичних товарів падіння ще більше – мінус 80%», – зазначив він.

Скоротилося і вивезення товарів з Євросоюзу до Росії, зазначив Боррель. За його даними, санкції охопили 54% експорту з ЄС до Росії, який був у 2021 році. Зниження загального експорту 2022-го склало 52% порівняно із середньорічним рівнем минулих років, зазначив глава європейської дипломатії.

На 78% минулого року впав експорт товарів подвійного призначення та технологій, необхідних для виробництва обладнання та озброєнь порівняно з трьома роками раніше. Падіння експорту торкнулося і галузей, які не торкнулися санкцій, у середньому більш ніж на 10%, стверджує Боррель.

Перспективи на 2023 рік для країни-агресора залишаються похмурими. Згідно з останнім звітом Організації економічного співробітництва та розвитку, ВВП Росії скоротиться на 2,5%. Усі компоненти російського приватного попиту, включаючи приватні інвестиції та споживання, залишаються у пригніченому стані. Збільшуються лише державні витрати, пов’язані з військовими зусиллями, тобто витрати на оборону.

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Російські перевізники більше не можуть літати на територію ЄС, з неї та над нею. Більшість сучасних літаків, що експлуатуються російськими перевізниками, залежать від європейських і американських запчастин і технічної допомоги, які були заборонені. Заборона на нові інвестиції в енергетичний сектор і обмеження на експорт технологій і послуг для енергетичної галузі підірвали життєздатність російських компаній. Кредитно-рейтингове агентство Moody's вже знизило рейтинги 95 російських компаній (включаючи більшість енергетичних).

Тим часом Росія намагається протидіяти заходам ЄС. Вона звертається до країн, які не вводять санкції, у пошуках технологій і проміжних продуктів. Загальний імпорт Росії впав після вторгнення приблизно на 18% з квітня по листопад 2022 року порівняно з тим же періодом 2021 року.

Після цього спаду імпорт Росії з Китаю зріс на 27%, зокрема для машин, електрообладнання та автомобілів. Росія також запроваджує заходи, які ускладнюютьвихід іноземних компаній з російського ринку.

«Це підкреслює необхідність діяти більш рішуче проти обходу санкцій ЄС. З цією метою ми посилюємо нашу взаємодію з ключовими третіми країнами, закликаючи їх уважно стежити та діяти проти торгівлі товарами, які перебувають під санкціями ЄС, особливо тими, що сприяють війні в Україні», – написав Жозеп Боррель.

Нагадаємо, головний дипломат Європейського Союзу Жозеп Боррель попередив країни, що розвиваються щодо діяльності РФ, в якій вона пропонує дешеве зерно з метою створення нових залежностей. Він наголосив, що такі дії РФ призводять до посилення економічної вразливості та глобальної продовольчої нестабільності в цих країнах.

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У своєму листі, з яким ознайомилося агентство, глава зовнішньополітичного відомства ЄС закликає країни півдня виступити «чітким та єдиним голосом», щоб підштовхнути Кремль повернутися до Чорноморської зернової ініціативи, яка дає змогу безпечний експорт української агропромисловості Чорним морем.

Також Боррель наголошує, що Росія повинна припинити атаки на українські порти та зернову інфраструктуру на Чорному морі та річці Дунай.