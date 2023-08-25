Хто замінює Росію: на світовому ринку нафти з'явився новий гравець

Гайана збільшує свою присутність на нафтовому ринку ЄС

Західні санкції проти російської нафти відкрили вікно можливостей для нових виробників, включаючи невелику країну на північно-східному узбережжі Південної Америки – Гайану. Про це пише Reuters.

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Зростання попиту на більш легкі сорти нафти і перерозподіл світових потоків нафти після санкцій щодо РФ відчинили двері на європейському ринку для всіх, включаючи Гайану з її видобутком вуглеводнів, що постійно росте. За першу половину 2023 року країна відвантажила 63% своєї експортної нафти саме на ринку ЄС. Однак частина цього збільшення потоку до Європи також сталася за рахунок нафтопереробних заводів узбережжя Мексиканської затоки США, які цього року не імпортували нафту з Гайани, зазначає Reuters.

Зростання видобутку в південноамериканській країні дозволило консорціуму Exxon і уряду, який окремо продає свою частку видобутку нафти, більше спрямовувати на європейські нафтопереробні підприємства. Згідно з даними, значна частина нафти Гайани продається в Роттердамі, ключовому європейському нафтовому центрі.



ЄС за шість місяців поточного року споживав у середньому 215 тис. б/д нафти з американської країни. Для порівняння: за даними Refinitiv Eikon, частка експорту сирої нафти Гайани до Європи склала близько 50% від усіх її поставок у 2022 році.



Заради справедливості слід визнати: Гайана так легко заходить на ринок Старого Світу не лише через те, що світ більше не хоче купувати нафту із РФ. НПЗ Європи також почали закуповувати нафти менше цього року у держав Перської затоки, які неодноразово піднімали ціну на свої ґатунки для покупців у ЄС. Зрозуміло, Гайана цим скористалася. Втім, вона не зменшує обертів і в Азії, де її експорт нафти хоч і не збільшився, але й не зменшився.

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Південноамериканська країна має намір збільшити видобуток нафти до 2027 року до 1,2 млн б/д, причому це можливо за рахунок шести родовищ, які вже розробляються, а ще й нові, які можуть збільшити показники. У разі скорочення ОПЕК+ виглядає досить органічно. Інше питання, що Гайана, як новачок, може серйозно захопитися, провокуючи профіцит на низці ринків.

Нагадаємо, попит на нафтові танкери зріс вчетверо. Обсяг замовлень на будівництво різного типу суден за перші 6 місяців 2023 року у світі знизився – на жаль, рекорд 2022-го повторити не вийшло, – проте танкерів знадобилося майже вчетверо більше.

За даними VesselsValue, на даний момент в портфель замовлень суднобудівним верфям по світу додано 466 вантажних суден, що на 23% менше, ніж у 2022 році. Примітно, що попит на судна, що перевозять сировину, зріс, а от на контейнеровози, навпаки, впав. За ними портфель контрактів знизився з 295 судів у І півріччі 2022 року до 86 – 2023-го.



За півроку перевізники замовили у 2,8 рази менше газовозів, лише 32 судна, а ось нових танкерів для перевезення рідких нафти та нафтопродуктів хочуть ще більше. На першому місці на замовлення Греція, яка розмістила майже половину всього обсягу від замовлень на нафтові танкери (47,9%), на другому Японія – 31,6%, на третьому ОАЕ – 6,9%.