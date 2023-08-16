Санкції працюють. Росія продовжує свій курс на дно
glavcom.ua
Путін веде Росію до загибелі
фото з відкритих джерел
Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій
1. Рубль коштує менше одного цента
- Незрозуміло, що Центробанк Росії може зробити у короткостроковій перспективі. Ізоляція країни означає, що підвищення процентних ставок навряд чи залучить «гарячі гроші».
- Натомість у центрі уваги опиниться російський капітал, який зараз перебуває під загрозою втечі.
- Посилення контролю над рухом капіталу може зупинити його потік, але для цього потрібен час. Ще одним варіантом є пряме втручання у роботу валютних ринків.
- Центробанк Росії вже скоротив обсяги купівлі іноземної валюти. Російський уряд може скоротити витрати, зокрема на збройні сили, щоб зменшити імпорт.
- Зростання інфляції та відсоткової ставки призведе до зниження купівельної спроможності рядових росіян, що змусить їх купувати менше іноземних товарів.
2. Нафта становить чверть російського експорту
- Ціна на нафту марки Brent, яка, як і раніше, є міжнародним еталоном, за останні два місяці зросла на 20%. Незважаючи на це, курс російської валюти до долара впав майже на стільки ж.
- Росія, мабуть, має дедалі більше бажання збільшити експорт сирої нафти. Але вона пообіцяла членам ОПЕК+ скоротити видобуток на 500 тис. барелів на день.
- Стеля цін на російську нафту не спрацювала. У рублевому вираженні міжнародна ціна Urals зросла на 60% із середини червня.
3. Росія забирає гроші в іноземних компаній, які залишають російський ринок
- У федеральний бюджет РФ надійшло 57 млрд руб безоплатних платежів від операцій із продажу російського бізнесу компаніями з так званих «недружніх» країн.
- Платіж із угод, який називається добровільним, збирається з грудня 2022 року.
- У грудні 2022 року російський бюджет отримав 3 млрд. руб. таких внесків, з початку 2023 року – 54 млрд руб.
- У грудні 2022 року урядова комісія з іноземних інвестицій визначила умови, яким має відповідати угода щодо продажу російських бізнесів компаніями з «недружніх країн».
- Безоплатний платіж з угоди має становити щонайменше 5% від ринкової вартості бізнесу, якщо дисконт під час продажу становить менше 90%, і щонайменше 10% ринкової вартості, якщо дисконт перевищує 90%.
- Крім того, інвестори з «недружніх» країн мають надати щонайменше 50% дисконту при виході з російських активів.
4. У Росії знижуються обсяги продажу житла
- Обсяг житла, що будується в РФ на початок липня, склав 101,1 млн кв. м (+2% з початку року та +4% у річному вираженні).
- Це стало максимальним значенням із початку 2020 року.
- При цьому обсяг нерозпроданого житла становив 70,9 млн кв м, або 70% від загального обсягу житла, що будується. За рік показник зріс на 11,1 млн. кв. м (+18,5%), за місяць – на 0,6 млн кв. м (+0,9%).
- Таким чином, на 1 липня розпродано лише близько 30% обсягів новобудов.
5. Незважаючи на високі продажі, російський виробник алмазів повідомив про зниження прибутку на 35%
- Прибуток знизився на 35%, але продажі збереглися. Російська компанія «Алроса» зберегла продажі алмазів у першій половині 2023 року на рівні минулого року.
- Виручка «Алроси» за перше півріччя поточного року склала 188,2 мільярда рублів (1,9 мільярда доларів), що на 0,2% більше, ніж у січні-червні 2022 року, і на 3,5% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.
- Чистий прибуток компанії знизився на 35% в річному обчисленні – до 55,6 мільярда рублів.
6. Дизпаливо
- РФ збільшила експорт дизпалива зі своїх морських портів приблизно на 7% до 1,7 мільйона тонн з 1 по 14 серпня до того ж періоду липня на тлі завершення більшої частини сезонних ремонтів НПЗ.
- З початку дії у лютому 2023 року ембарго на імпорт російських нафтопродуктів до країн ЄС основними напрямками для експорту дизпалива та газойлю з портів РФ залишається Туреччина, куди за перші 14 днів серпня було відвантажено близько 720 000 тонн продукту, або 42% від загального обсягу.
- Близько 140.000 тонн дизпалива з початку поточного місяця прямує з портів РФ до Бразилії.
- Серед африканських країн за обсягами постачання російського дизпалива в серпні лідирують Гана (75.000 тонн), Марокко (68.000 тонн) та Того (60.000 тонн).
- Ще близько 180.000 тонн дизпалива було відвантажено 1-14 серпня у напрямку рейдової перевалки «борт-борт» (ship-to-ship, STS) поблизу грецького порту Каламата та Мальти. Кінцевий пункт призначення для цих обсягів поки не відомий, але основна частина вантажів, як правило, прямує до Туреччини та країн Близького Сходу.
- З початку поточного місяця жодної партії дизпалива з РФ не було направлено до портів Саудівської Аравії.
- Ще 230.000 тонн серпневих обсягів дизпалива поки що не мають кінцевого пункту призначення.
7. У Росії масово затримують рейси через поломки літаків
- Причиною цього стала відсутність якісного обслуговування іноземних лайнерів.
- Авіакомпанії не можуть придбати необхідні запчастини через санкції.
- Нещодавно авіакомпанія Red Wings запросила додатковий літак для затриманих рейсів через поломки двох Boeing-777.
- Позаштатні ситуації почастішали і в інших авіакомпаній.
8. У Канаді та Німеччині застрягло 4 російських транспортних літака Ан-124 «Руслан»
- Ан-124 «Руслан» – це найбільші у світі військово-транспортні літаки. «Антонов» має на ходу лише п’ять літаків Ан-124. Вони перевозять військові вантажі для країн НАТО та роблять гуманітарні рейси по всьому світу.
- Конфіскація чотирьох російських «Русланів» може допомогти «Антонову» відновити знищений аеродром у Гостомелі та забезпечити Європу військово-транспортними потужностями.
- Але забрати російські літаки вартістю чверть мільярда доларів виявилось не так просто. Зараз вони простоюють під відкритим небом на аеродромах в Німеччині та Канаді.
- Уряди цих країн намагаються знайти інструменти для конфіскації.
9. Європа збільшує закупівлі російського трубопровідного газу
- Добові постачання газу до ЄС «Турецьким потоком» на початку серпня 2023 року досягли історичного максимуму, перевищивши 51 млн кубометрів.
- Усього за перші дев'ять днів серпня за цим напрямком було поставлено 462 млн. кубометрів.
- Минулого місяця добові поставки досягли 46,3 млн. кубометрів, що перевищує попередній максимум грудня 2021 року, що становив 46 млн. кубометрів.
- При цьому поточний обсяг постачання газу «Турецьким потоком» до країн ЄС навіть перевищує проектну потужність обох ниток газопроводу, яка становить 43,1 млн кубометрів на добу.
- Через Україну «Газпром» сьогодні подає газ у підтвердженому українською стороною обсязі через ГІС «Суджа» – 42,4 мільйона кубометрів. Вчора обсяг становив 41,3 млн., а позавчора 41,2 млн. кубометрів.
10. Ще одна німецька компанія зібралася подавати до суду на «Газпром»
- Німецький енергоконцерн EnBW вивчає варіанти, які дозволять компенсувати збитки через припинення постачання російського газу, зокрема судовий розгляд із «Газпромом».
- Про це заявив фінансовий директор EnBW Томас Кустерер. Він пояснив, що розглядом займається дочірня компанія VNG.
- VNG стане третьою німецькою компанією, яка хоче через суд вимагати у «Газпрому» компенсувати збитки.
- У підрозділі EnBW називали операційні збитки через різницю цін у 2022 році в € 205 млн.
- У VNG діє контракт на постачання 3,3 млрд куб м російського газу.
- З червня 2022 року поставки стали скорочуватися, а в кінці серпня припинилися повністю.
- Раніше в суді вимагали відшкодування збитків RWE та Uniper. Останній оцінює збитки в €11,6 млрд.
Коментарі — 0