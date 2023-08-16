Санкції працюють. Росія продовжує свій курс на дно

Путін веде Росію до загибелі фото з відкритих джерел

Інформація щодо поточних втрат РФ внаслідок санкцій

1. Рубль коштує менше одного цента Незрозуміло, що Центробанк Росії може зробити у короткостроковій перспективі. Ізоляція країни означає, що підвищення процентних ставок навряд чи залучить «гарячі гроші».

Натомість у центрі уваги опиниться російський капітал, який зараз перебуває під загрозою втечі.

Посилення контролю над рухом капіталу може зупинити його потік, але для цього потрібен час. Ще одним варіантом є пряме втручання у роботу валютних ринків.

Центробанк Росії вже скоротив обсяги купівлі іноземної валюти. Російський уряд може скоротити витрати, зокрема на збройні сили, щоб зменшити імпорт.

Зростання інфляції та відсоткової ставки призведе до зниження купівельної спроможності рядових росіян, що змусить їх купувати менше іноземних товарів. 2. Нафта становить чверть російського експорту Ціна на нафту марки Brent, яка, як і раніше, є міжнародним еталоном, за останні два місяці зросла на 20%. Незважаючи на це, курс російської валюти до долара впав майже на стільки ж.

Росія, мабуть, має дедалі більше бажання збільшити експорт сирої нафти. Але вона пообіцяла членам ОПЕК+ скоротити видобуток на 500 тис. барелів на день.

Стеля цін на російську нафту не спрацювала. У рублевому вираженні міжнародна ціна Urals зросла на 60% із середини червня. 3. Росія забирає гроші в іноземних компаній, які залишають російський ринок У федеральний бюджет РФ надійшло 57 млрд руб безоплатних платежів від операцій із продажу російського бізнесу компаніями з так званих «недружніх» країн.

Платіж із угод, який називається добровільним, збирається з грудня 2022 року.

У грудні 2022 року російський бюджет отримав 3 млрд. руб. таких внесків, з початку 2023 року – 54 млрд руб.

У грудні 2022 року урядова комісія з іноземних інвестицій визначила умови, яким має відповідати угода щодо продажу російських бізнесів компаніями з «недружніх країн».

Безоплатний платіж з угоди має становити щонайменше 5% від ринкової вартості бізнесу, якщо дисконт під час продажу становить менше 90%, і щонайменше 10% ринкової вартості, якщо дисконт перевищує 90%.

Крім того, інвестори з «недружніх» країн мають надати щонайменше 50% дисконту при виході з російських активів. 4. У Росії знижуються обсяги продажу житла Обсяг житла, що будується в РФ на початок липня, склав 101,1 млн кв. м (+2% з початку року та +4% у річному вираженні).

Це стало максимальним значенням із початку 2020 року.

При цьому обсяг нерозпроданого житла становив 70,9 млн кв м, або 70% від загального обсягу житла, що будується. За рік показник зріс на 11,1 млн. кв. м (+18,5%), за місяць – на 0,6 млн кв. м (+0,9%).

Таким чином, на 1 липня розпродано лише близько 30% обсягів новобудов. 5. Незважаючи на високі продажі, російський виробник алмазів повідомив про зниження прибутку на 35% Прибуток знизився на 35%, але продажі збереглися. Російська компанія «Алроса» зберегла продажі алмазів у першій половині 2023 року на рівні минулого року.

Виручка «Алроси» за перше півріччя поточного року склала 188,2 мільярда рублів (1,9 мільярда доларів), що на 0,2% більше, ніж у січні-червні 2022 року, і на 3,5% більше, ніж за аналогічний період 2021 року.

Чистий прибуток компанії знизився на 35% в річному обчисленні – до 55,6 мільярда рублів. 6. Дизпаливо РФ збільшила експорт дизпалива зі своїх морських портів приблизно на 7% до 1,7 мільйона тонн з 1 по 14 серпня до того ж періоду липня на тлі завершення більшої частини сезонних ремонтів НПЗ.

З початку дії у лютому 2023 року ембарго на імпорт російських нафтопродуктів до країн ЄС основними напрямками для експорту дизпалива та газойлю з портів РФ залишається Туреччина, куди за перші 14 днів серпня було відвантажено близько 720 000 тонн продукту, або 42% від загального обсягу.

Близько 140.000 тонн дизпалива з початку поточного місяця прямує з портів РФ до Бразилії.

Серед африканських країн за обсягами постачання російського дизпалива в серпні лідирують Гана (75.000 тонн), Марокко (68.000 тонн) та Того (60.000 тонн).

Ще близько 180.000 тонн дизпалива було відвантажено 1-14 серпня у напрямку рейдової перевалки «борт-борт» (ship-to-ship, STS) поблизу грецького порту Каламата та Мальти. Кінцевий пункт призначення для цих обсягів поки не відомий, але основна частина вантажів, як правило, прямує до Туреччини та країн Близького Сходу.

З початку поточного місяця жодної партії дизпалива з РФ не було направлено до портів Саудівської Аравії.

Ще 230.000 тонн серпневих обсягів дизпалива поки що не мають кінцевого пункту призначення. 7. У Росії масово затримують рейси через поломки літаків Причиною цього стала відсутність якісного обслуговування іноземних лайнерів.

Авіакомпанії не можуть придбати необхідні запчастини через санкції.

Нещодавно авіакомпанія Red Wings запросила додатковий літак для затриманих рейсів через поломки двох Boeing-777.

Позаштатні ситуації почастішали і в інших авіакомпаній. 8. У Канаді та Німеччині застрягло 4 російських транспортних літака Ан-124 «Руслан» Ан-124 «Руслан» – це найбільші у світі військово-транспортні літаки. «Антонов» має на ходу лише п’ять літаків Ан-124. Вони перевозять військові вантажі для країн НАТО та роблять гуманітарні рейси по всьому світу.

Конфіскація чотирьох російських «Русланів» може допомогти «Антонову» відновити знищений аеродром у Гостомелі та забезпечити Європу військово-транспортними потужностями.

Але забрати російські літаки вартістю чверть мільярда доларів виявилось не так просто. Зараз вони простоюють під відкритим небом на аеродромах в Німеччині та Канаді.

Уряди цих країн намагаються знайти інструменти для конфіскації. 9. Європа збільшує закупівлі російського трубопровідного газу Добові постачання газу до ЄС «Турецьким потоком» на початку серпня 2023 року досягли історичного максимуму, перевищивши 51 млн кубометрів.

Усього за перші дев'ять днів серпня за цим напрямком було поставлено 462 млн. кубометрів.

Минулого місяця добові поставки досягли 46,3 млн. кубометрів, що перевищує попередній максимум грудня 2021 року, що становив 46 млн. кубометрів.

При цьому поточний обсяг постачання газу «Турецьким потоком» до країн ЄС навіть перевищує проектну потужність обох ниток газопроводу, яка становить 43,1 млн кубометрів на добу.

Через Україну «Газпром» сьогодні подає газ у підтвердженому українською стороною обсязі через ГІС «Суджа» – 42,4 мільйона кубометрів. Вчора обсяг становив 41,3 млн., а позавчора 41,2 млн. кубометрів. 10. Ще одна німецька компанія зібралася подавати до суду на «Газпром» Німецький енергоконцерн EnBW вивчає варіанти, які дозволять компенсувати збитки через припинення постачання російського газу, зокрема судовий розгляд із «Газпромом».

Про це заявив фінансовий директор EnBW Томас Кустерер. Він пояснив, що розглядом займається дочірня компанія VNG.

VNG стане третьою німецькою компанією, яка хоче через суд вимагати у «Газпрому» компенсувати збитки.

У підрозділі EnBW називали операційні збитки через різницю цін у 2022 році в € 205 млн.

У VNG діє контракт на постачання 3,3 млрд куб м російського газу.

З червня 2022 року поставки стали скорочуватися, а в кінці серпня припинилися повністю.

Раніше в суді вимагали відшкодування збитків RWE та Uniper. Останній оцінює збитки в €11,6 млрд. Читайте також: 100 рублів за долар – це добре чи погано?

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