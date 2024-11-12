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Трамп зацікавився деякими пунктами плану перемоги Зеленського – FT

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Трамп зацікавився деякими пунктами плану перемоги Зеленського – FT
Як зазначають співрозмовники видання, четвертий і п’ятий пункти плану перемоги були розраховані на Трампа
фото: president.gov.ua/Офіс президента

План перемоги складається з п’яти пунктів і трьох таємних додатків

Новообраного президента США Дональда Трампа зацікавили два пункти плану перемоги українського президента Володимира Зеленського. Про це пише Financial Times із посиланням на джерела серед українських та європейських посадовців.

Йдеться про четвертий і п’ятий пункти плану перемоги, зокрема доступ західних партнерів до природних ресурсів України та заміна частини американських військ, дислокованих в Європі, українськими військами після війни. Співрозмовники видання, які брали участь у розробці плану Зеленського, заявили, що ці два пункти були орієнтовані саме на Трампа. Під час його зустрічі з Зеленським він був ними «зацікавлений».

Як зазначає FT, окремо лідери бізнесу в Україні також обговорюють з українським урядом можливість надання Трампу повноважень «інвестиційного скринінгу» – це дасть йому змогу обирати, хто може вести бізнес в Україні.

Людина, яка бере участь у розробці цієї ідеї, описала її як ABC – Anybody But China («Хто завгодно, тільки не Китай»). За її словами, українські індустрії, залежні від китайських технологій і матеріалів, зокрема телекомунікації, могли б натомість змінити їх на американських постачальників і залучити більше західних інвестицій. Ідея перебуває на ранніх стадіях розвитку, але деякі бізнес-лідери, близькі до Офісу президента України, вважають, що вона може добре зіграти на руку Трампу.

Нагадаємо, президент Володимир Зеленський представив парламентарям у Верховній Раді план перемоги України у війні проти Росії. Як зазначив президент, план перемоги складається з п'яти пунктів, серед них геополітичні, військові, економічні та безпекові. Перші чотири розраховані на період війни, п'ятий – на повоєнний час.

Так, після представлення країнам-партнерам плану перемоги українські дипломати працюють разом з американською командою та командами тих європейських держав, від яких залежить підтримка окремих пунктів плану, або взагалі посилення українських військових.

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Теги: президент Володимир Зеленський Дональд Трамп війна США

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