Атака РФ на Запоріжжя: ідентифікація тіл триває

Як повідмолялося, у Запоріжжі після атаки ліквідували пожежу будівлі СТО та шести автомобілів

Поранення дістали 26 людей, 10 загинули. Їхні особи зараз встановлюються

Внаслідок ракетного удару по Запоріжжю 6 грудня кількість поранених збільшилася до 26 людей, 10 цивільних загинули, серед них – двоє дітей. Ідентифікація тіл продовжується. Про це інформує очільник Запорізької ОВА Іван Федоров.

«Серед загиблих двоє дітей – продовжується ідентифікація людей, яких убили росіяни під час атаки по Запоріжжю. Ворог ударив по пожвавленому району, де у п'ятницю ввечері люди просто поверталися додому», – зазначає Федоров.

Поранення дістали 26 людей, 10 загинули. Їхні особи зараз встановлюються.

Нагадаємо, вчора РФ вдарила авіабомбами по Запоріжжю. Приблизно о 23:30 аварійно-рятувальні роботи після авіаційного удару по місту були завершені. Кількість постраждалих сягнула 24, з них троє дітей. Загинули 10 людей, вісім із них перебували в автомобілях.

Як повідмолялося, у Запоріжжі після атаки ліквідували пожежу будівлі СТО та шести автомобілів.

Крім того, 6 грудня, російські військові також вдарили по Кривому Рогу, пошкоджено адміністративну будівлю. Відомо про двох загиблих.

Також президент Володимир Зеленський відреагував на удар РФ по Кривому Рогу і Запоріжжю ввечері 6 грудня. У своїх соцмережах політик заявив, що «слова з Росії нічого не значать».

«Слова з Росії нічого не значать, але її бомби й ракети все кажуть дуже красномовно. У вечір Святого Миколая авіабомби по Запоріжжю – просто по СТО, по машинах із людьми. Станом на зараз відомо про чотирьох поранених, усім надається допомога. В переліку загиблих – дев’ять людей. Ракетний удар по Кривому Рогу – по звичайній міській будівлі. Сімнадцять поранених. Двоє загинули. І це тільки два російських удари по двох українських містах за один день», – йдеться у повідомленні гаранта.

Президент додав, що правителю Кремля Володимиру Путіну не потрібен реальний мир: «Йому потрібна тільки можливість ось так робити з будь-якою країною – бомбами, ракетами, усім іншим насильством».