Росія нарощує сили та створює нові бригади – Умєров

За словами Умєрова, до 1 червня росіяни досягли половини того, що намагалися поставити собі за мету

РФ використовує північнокорейські війська, аби уникнути проблем з мобілізацією

Російська Федерація нарощує чисельність своєї армії та створює нові бригади. Про це заявив міністр оборони України Рустем Умєров на брифінгу, повідомляє «Радіо Свобода».

«Російські сили зростатимуть. Вони нарощують чисельність своїх сил. Вони створюють нові бригади. До 1 червня досягли половини того, що намагалися поставити собі за мету», – сказав Умєров.

Як зазначив міністр оборони, РФ також має проблеми з мобілізацією, тому використовує північнокорейські війська. «Вони використовують багатьох – найманців з Африки, Азії. Тепер вони використовують КНДР, тобто у них є проблеми, але вони не зупиняються, вони зростають. Точну кількість ми знаємо. Це значна кількість», – каже він.

За словами Умєрова, Україна працює над тим, щоб «створити сили, які зможуть протистояти, оскільки пріоритетом є оборонна та стабілізаційна операції». «Тому ми зростаємо, щоб не дати жодної переваги», – додав чиновник.

Нагадаємо, на фронті фіксується просування російських окупантів під Куп'янськом Харківської області, Часовим Яром, Кураховим та Вугледаром Донецької області. Російські загарбники активізували наступ біля Куп'янська. Окупанти вийшли до річки Оскіл.

Як повідомлялося, Північна Корея може перекинути до 100 тис. військових для допомоги Росії у війні проти України. Це можливо, якщо альянс між Пхеньяном і Москвою продовжуватиме поглиблюватися.

До слова, французька військова оперативна група «Шампань» завершила тренування нової бригади з-поміж кількох тисяч українських військових «Анна Київська»