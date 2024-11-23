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Шум у Києві: влада пояснила причину

Надія Карбунар
glavcom.ua
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Шум у Києві: влада пояснила причину
На правому березі столиці працює велике теплоджерело
фото: glavcom.ua

Міська влада запевняє, що ситуація контрольована і для киян немає жодних загроз чи ризиків

У деяких районах Києва може спостерігатися шум. Це пов'язано з роботою великого теплоджерела на правому березі столиці. Про це повідомили у Київській міській державній адміністрації.

«Нагадуємо, тривають технологічні процеси, що є невіддільною частиною роботи таких масштабних обʼєктів», – ідеться у повідомленні.

Міська влада запевняє, що ситуація контрольована і для киян немає жодних загроз чи ризиків.

«Просимо містян і гостей столиці з розумінням поставитись до тимчасових незручностей», – додали у КМДА.

Раніше столиця затвердила рекомендації щодо безпечного використання генераторів, які розробив Департамент територіального контролю міста Києва.

Як відомо, 17 листопада російські окупаційні війська здійснили масовий пуск ракет різного типу. За заявою Зеленського, загалом Росія запустила близько 120 ракет і 90 дронів, сили ППО знищили більш як 140 повітряних цілей. Міністр енергетики України Герман Галущенко згодом заявив, що російські терористи атакують ракетами об'єкти енергетичної системи по всій території країни. Було запроваджено екстрені відключення електроенергії.

До слова, через російську атаку 17 листопада постраждала енергетична інфраструктура України. Міжнародне агентство з атомної енергії (МАГАТЕ) повідомило про зниження електричної потужності на українських атомних електростанціях.

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Теги: росія міністр інфраструктура влада столиця Герман Галущенко МАГАТЕ відключення

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