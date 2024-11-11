Ірак планує знизити вік згоди на шлюб для дівчаток з 18 до 9 років – The Telegraph

Новий закон має на меті позбавити жінок і дівчат їхніх прав

Парламент Іраку розглядає розглядає можливість дозволить чоловікам одружуватися з дітьми та позбавить жінок прав на розлучення, опіку і спадщину. Про це повідомив The Telegraph.

Зазначається, що новий закон, запропонований ультраконсервативними партіями мусульман-шиїтів, має на меті позбавити жінок і дівчат їхніх прав.

Зокрема Ірак збирається скоротити встановлений законом вік згоди на одруження з 18 до 9 років, що дозволить чоловікам брати шлюб з маленькими дітьми. Пропонована законодавча зміна також позбавляє жінок прав на розлучення, опіку над дітьми та спадщину. Правляча коаліція заявляє, що зміни відповідають ісламському праву і захищають дівчат від «аморальних стосунків».

Як зазначив старший науковий співробітник Chatham House доктор Ренад Мансур, запропонована поправка є частиною ширшого політичного кроку шиїтських ісламістських груп, спрямованих на консолідацію своєї влади та відновлення легітимності.

В свою чергу експерти та активісти наголошують, що поправка фактично скасує найважливіші права жінок у країні.

«Ця поправка до закону не просто підриває ці права, вона стирає їх», – заявила Сара Санбар, дослідниця з Іраку.

Іракський парламент має намір офіційно обговорити запропоновані поправки, перш ніж винести їх на голосування.

Ситуаціяв викликала резонанс у соціальних мережах, активісти за права жінок звинуватили уряд у спробі «легалізувати зґвалтування дітей» .

Зауважимо, з 1950-х років в Іраку заборонено одружуватись до 18-річчя. Проте дослідження ЮНІСЕФ показало, що 28% іракських дівчат виходять заміж до повноліття.

Нагадаємо, у Газі військові врятували дівчину з Іраку, яку дитиною викрало ІДІЛ. Вона провела у полоні 10 років. Дівчину звільнили після понад чотирьох місяців зусиль, які включали кілька невдалих спроб через складну ситуацію з безпекою внаслідок наступу Ізраїлю в секторі Газа.